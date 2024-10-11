Ротенберг о СКА: «Надо стараться не давать судьям повода удалять – дорабатывать ногами. Не так поднять клюшку, чтобы свистнул, а доработать коньками – и поднять ее иначе»
Петербургская команда занимает третье место в КХЛ по количеству штрафных минут – 140.
– Это классика хоккея: выигрывает тот, кто меньше удаляется. Если посмотрите на все команды, там тоже есть удаления.
Нашим игрокам надо стараться не давать судьям повода для удаления. Дорабатывать ногами. Держать эмоции при себе. У нас есть молодые ребята.
И лидеры – такие, как Захар Бардаков. Он эмоциональный, горячий – это помогает ему играть в атаке. Но надо держать себя в руках, не удаляться.
– То есть это не соперники заставляют игроков СКА «хватать» штрафы, армейцы сами не следят за собой?
– Это приобретается с опытом. В сложных единоборствах надо правильно играть.
Не так поднять сопернику клюшку, чтобы судья свистнул, а доработать в эпизоде коньками – и поднять ее иначе. Тогда не будет удаления.
Это все мы в процессе тренировочной работы, в ходе сезона улучшим, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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