Ротенберг о СКА: «Надо стараться не давать судьям повода удалять – дорабатывать ногами. Не так поднять клюшку, чтобы свистнул, а доработать коньками – и поднять ее иначе»

Роман Ротенберг поделился размышленями по поводу дисциплины в СКА.

Петербургская команда занимает третье место в КХЛ по количеству штрафных минут – 140.

– Это классика хоккея: выигрывает тот, кто меньше удаляется. Если посмотрите на все команды, там тоже есть удаления.

Нашим игрокам надо стараться не давать судьям повода для удаления. Дорабатывать ногами. Держать эмоции при себе. У нас есть молодые ребята.

И лидеры – такие, как Захар Бардаков . Он эмоциональный, горячий – это помогает ему играть в атаке. Но надо держать себя в руках, не удаляться.

– То есть это не соперники заставляют игроков СКА «хватать» штрафы, армейцы сами не следят за собой?

– Это приобретается с опытом. В сложных единоборствах надо правильно играть.

Не так поднять сопернику клюшку, чтобы судья свистнул, а доработать в эпизоде коньками – и поднять ее иначе. Тогда не будет удаления.

Это все мы в процессе тренировочной работы, в ходе сезона улучшим, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.