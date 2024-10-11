Пономарев о работе Ротенберга тренером СКА: «Я против назначения денежных мешков. Он устроился благодаря связям. Не знает психологию спортсменов, природу хоккея»

Владимир Пономарев негативно высказался о работе Романа Ротенберга в СКА.

«Не совсем целесообразно, когда тренер сам не играл и идет работать. Они не понимают, как играется. Лучше, чтобы тренер сам прошел эту школу, знал кухню, что такое огромные нагрузки. Так что Ротенберг устроился благодаря связям.

Он же СКА тренирует (смеется). Им просто сказали, что если у вас будет этот тренер, то у вас будут и деньги, и сильные игроки. Деньги будут большие платиться.

Это неправильно, потому что он будет вмешиваться в дела команды. Это как в футболе был Федун в «Спартаке». При нем команда сразу улетела, до свидания. Но Федун думал, что он царь и бог. Но царь и бог он только над деньгами.

Они же все проходящие. Поэтому я против назначения в клубы этих денежных мешков. Если бы Ротенберг еще не вмешивался в дела команды, но он же тренер, значит, команда будет вылетать.

Не знают они психологии спортсменов, природу хоккея или футбола. Это очень сложно», – сказал бывший футболист ЦСКА и сборной СССР.