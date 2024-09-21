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  • Андрей Коваленко о сыне: «Тренеры «Колорадо» увидели возможности дальнейшей работы с Николаем. Его освободили от лагеря развития – 22 сентября начнет тренировки в лагере основном»
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Андрей Коваленко о сыне: «Тренеры «Колорадо» увидели возможности дальнейшей работы с Николаем. Его освободили от лагеря развития – 22 сентября начнет тренировки в лагере основном»

Андрей Коваленко высказался о перспективах своего сына в «Колорадо».

– На этой неделе в НХЛ открылись лагери развития, прошли первые матчи команд новичков. Почему ваш сын Николай, выступающий за «Колорадо», эти игры пропустил?

– Думаю, правильным было решение в конце прошлого сезона после вылета «Торпедо» из плей-офф отправиться в «Колорадо» – и провести несколько матчей в АХЛ за «Иглс» и в НХЛ за «Эвеланш».

Прошлой весной тренеры системы познакомились с Николаем, увидели его возможности, направления дальнейшей работы. Насколько понимаю, именно поэтому он был освобожден от сентябрьского лагеря развития «Колорадо» – и 22 сентября начнет тренировки в лагере основном.

– У вас огромный опыт игры в НХЛ. Как оцените это решение клуба?

– Как льготу со стороны тренерского штаба «Колорадо Эвеланш». Видимо, есть понимание, что сын готов к борьбе за место в основном составе. Теперь надо эту льготу отработать – и начать с выставочных матчей.

– Ваши советы Николаю на данном этапе карьеры.

– Мы много общаемся, обсуждаем. По сути, выставочных матчей для сына не будет – каждую игру он должен рассматривать как официальную и даже кубковую, в каждой нужно доказывать и брать свой шанс. На мой взгляд, Николай это понимает, – сказал экс-нападающий клубов НХЛ.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Russia-hockey
logoТорпедо
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