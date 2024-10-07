«Колорадо» подписал контракт новичка с Прищеповым. Клуб выбрал российского форварда под 217-м номером на драфте-2024
«Колорадо» подписал контракт новичка с форвардом Никитой Прищеповым.
Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано на 3 года. Клуб отправил игрока в свой фарм-клуб в АХЛ – «Колорадо Иглс».
Прищепов был выбран «Эвеланш» на драфте НХЛ-2024 в 7-м раунде под общим 217-м номером.
Экс-игрок системы «Витязя» отыграл 3 предыдущих сезона в юниорской лиге Квебека за «Викториявилль».
В сезоне-2023/24 он провел 63 матча в регулярке и набрал 67 (22+45) очков при полезности «+16» и 70 минутах штрафа. В 14 играх плей-офф добавил 11 (3+8) баллов.
Фото: официальный сайт «Колорадо».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт «Колорадо»
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