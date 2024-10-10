Звягин про 0:1 от «Барыса»: «Авангард» подвела реализация – моментов достаточно. 3 броска в створ в 3-м периоде – это недостаточно, не смогли вскрыть оборону»

Сергей Звягин прокомментировал поражение от «Барыса».

«Авангард» уступил со счетом 0:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

«Хорошо начали игру, много владели шайбой в чужой зоне, несколько стопроцентных шансов у нас было, но выручил вратарь.

В третьем периоде «Барыс» сыграл самоотверженно, много бросков заблокировал, штанга была, но не смогли подобрать ключ.

Нас подвела реализация. Моментов было достаточно.

Говорили уже после игры о том, что три броска в створ за третий период – это недостаточно.

Были рядом со штангой моменты. Не знаю, с чем это связано. Была вязкая игра «Барыса » в обороне, не смогли вскрыть», – сказал главный тренер «Авангарда » Сергей Звягин .