Звягин про 0:1 от «Барыса»: «Авангард» подвела реализация – моментов достаточно. 3 броска в створ в 3-м периоде – это недостаточно, не смогли вскрыть оборону»
Сергей Звягин прокомментировал поражение от «Барыса».
«Авангард» уступил со счетом 0:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Хорошо начали игру, много владели шайбой в чужой зоне, несколько стопроцентных шансов у нас было, но выручил вратарь.
В третьем периоде «Барыс» сыграл самоотверженно, много бросков заблокировал, штанга была, но не смогли подобрать ключ.
Нас подвела реализация. Моментов было достаточно.
Говорили уже после игры о том, что три броска в створ за третий период – это недостаточно.
Были рядом со штангой моменты. Не знаю, с чем это связано. Была вязкая игра «Барыса» в обороне, не смогли вскрыть», – сказал главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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