Агент Заврагина: «Права принадлежат СКА, их штаб решил, что Егор усилит вратарскую бригаду. Он собрался и поехал»
Сегодня «Сочи» объявил о расторжении контракта с 19-летним вратарем.
– У Заврагина действующий контракт, и, соответственно, права принадлежат СКА. На сегодняшний день тренерский штаб и менеджмент приняли такое решение, и они считают, что Егор усилит вратарскую бригаду команды. Поэтому он собрался и поехал.
– Его игра в последних матчах впечатлила тренерский штаб СКА?
– Я не могу говорить за тренерский штаб СКА, но, скорее всего, да. У Егора очень хорошие задатки, и ждем от него чего-то впечатляющего. Это не только мое мнение, но и многих специалистов по вратарскому цеху.
Надеемся, что Егор Заврагин будет радовать хорошей игрой в СКА так же, как и в «Сочи», что он будет помогать команде одерживать победы, – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий