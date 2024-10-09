Агент Заврагина: «Права принадлежат СКА, их штаб решил, что Егор усилит вратарскую бригаду. Он собрался и поехал»

Агент Егора Заврагина высказался о возвращении игрока в СКА из аренды.

Сегодня «Сочи» объявил о расторжении контракта с 19-летним вратарем.

– У Заврагина действующий контракт, и, соответственно, права принадлежат СКА . На сегодняшний день тренерский штаб и менеджмент приняли такое решение, и они считают, что Егор усилит вратарскую бригаду команды. Поэтому он собрался и поехал.

– Его игра в последних матчах впечатлила тренерский штаб СКА?

– Я не могу говорить за тренерский штаб СКА, но, скорее всего, да. У Егора очень хорошие задатки, и ждем от него чего-то впечатляющего. Это не только мое мнение, но и многих специалистов по вратарскому цеху.

Надеемся, что Егор Заврагин будет радовать хорошей игрой в СКА так же, как и в «Сочи », что он будет помогать команде одерживать победы, – сказал представитель хоккеиста Александр Черных .