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  • Фукале про броски Овечкина: «Не так страшно, как кажется. Они тяжело берутся, но у меня получалось их отбивать. Если занять хорошую позицию, шайба попадет в тебя»
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Фукале про броски Овечкина: «Не так страшно, как кажется. Они тяжело берутся, но у меня получалось их отбивать. Если занять хорошую позицию, шайба попадет в тебя»

Зак Фукале поделился воспоминаниями об игре с Александром Овечкиным.

Вратарь ранее играл за «Вашингтон».

– Вы играли вместе с Александром Овечкиным. Когда тренировались с «Кэпиталс» ощутили на себе всю мощь бросков Овечкина?

– Конечно, за те несколько лет, что я был в системе «Кэпиталс», у меня были возможности потренироваться с основной командой. Броски Овечкина – их часть. Прекрасный опыт для меня как для вратаря.

Сыграть первую игру в НХЛ бок о бок с таким игроком – это очень здорово. Очень благодарен, что такая возможность у меня была.

– Со стороны бросок Овечкина выглядит страшно.

– Не так страшно, как кажется. Это весело, это часть моей работы. Для меня это воспринимается больше как вызов. Вратари должны быть готовы к тому, что им могут забить, это неизбежно.

Во всем мире полно хороших игроков, которые могут тебе забить. Это часть работы, когда в тебя летят хорошие броски, некоторые оказываются у тебя за спиной.

Броски Овечкина тяжело берутся, но у меня получалось их отбивать. Ему не важно, кто перед ним, он будет искать возможность забить тебе. Но если занять хорошую позицию, шайба попадет в тебя.

– Овечкин побьет рекорд Грецки? Как скоро это случится?

– Мне кажется, что это вопрос времени, когда он побьет этот рекорд. Здорово наблюдать за тем, как он к этому идет, становится все ближе и ближе к цифре, к которой никто еще не подбирался так близко.

Думаю, он не остановится, пока не сделает этого. Не знаю, сколько у него это займет, но это точно случится, – сказал вратарь «Трактора» Зак Фукале.

Напомним, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sport24
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