Тарасова об Овечкине: «Произвел впечатление очень профессионального человека. Слежу за тем, что пишут, но не более»
Татьяна Тарасова рассказала о знакомстве с Александром Овечкиным.
39-летний форвард «Вашингтона» начнет 20-й для себя сезон в НХЛ в ночь с 13 на 14 октября матчем с «Нью-Джерси».
«Честно говоря, никак не слежу за хоккеем. Стараюсь не вламываться, не вторгаться в другие виды спорта. Слежу за тем, что пишут, но не более.
С Александром мы лично знакомы. Он произвел впечатление очень профессионального человека. Но больше я о нем ничего не знаю», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
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