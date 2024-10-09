Депутат Свищев о погоне Овечкина за Гретцки: «Он побьет рекорд. Двух сезонов вполне достаточно, чтобы достигнуть результата. Он машина»

Дмитрий Свищев высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Нам бы очень хотелось, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки. Мы все этого ждем и желаем. Мне кажется, побьет. В этом году я не уверен, но двух сезонов вполне достаточно, чтобы достигнуть этого результата. Он машина.

Все зависит от многих факторов. Знаю, что Александр травмировался. Насколько серьезно, пока неизвестно. Годы берут свое, может, у него уже не те скорости, но у него колоссальный опыт. Мы верим в него. Я его лично знаю. Овечкин замотивирован на победу», – сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.