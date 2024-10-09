Депутат Свищев об Овечкине: «В России у него огромные перспективы, мы ждем его. Надеюсь, что по завершении карьеры он свяжет свою жизнь со страной»

Дмитрий Свищев считает, что у Александра Овечкина огромные перспективы в России.

«Овечкин никогда не отрицал, что будет связывать свою судьбу и жизнь с Россией. Мы это знаем и ценим.

Сейчас у него идет строительство академии в Москве. Я очень надеюсь, что по завершении карьеры Овечкин свяжет свою жизнь с Россией. В России у него огромные перспективы, и мы ждем его.

Он уже человек мира, его любят везде. Я уверен, что он нужен России. Все когда-то заканчивают карьеру. Наверное, он закончит карьеру в 2026 году, когда, надеюсь, побьет рекорд Гретцки.

Также все зависит от клуба. Если клуб решит продлить с ним контракт, все зависит от Овечкина», – сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев .