Владимир Плющев: «В СКА происходят неординарные вещи. Игроки отказываются от контрактов, селекция ведется по ходу сезона. Это добавляет нервозности хоккеистам»
Владимир Плющев высказался о выступлении СКА на старте сезона-2024/25.
На данный момент команда тренера Романа Ротенберга занимает третье место в таблице Запада.
«Видимо, тренерскому штабу пока не хватило времени, чтобы собрать из всех новичков единый коллектив. И вообще в СКА происходят какие-то неординарные вещи.
Игроки отказываются от своих контрактов, селекционная работа ведется по ходу сезона. Эта обстановка добавляет нервозности многим хоккеистам. Так что я не могу сказать, что СКА стабилизировался.
Пару сезонов назад СКА был лучше укомплектован и не шарахался из стороны в сторону, имели стабильный состав», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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