Владимир Плющев: «В СКА происходят неординарные вещи. Игроки отказываются от контрактов, селекция ведется по ходу сезона. Это добавляет нервозности хоккеистам»

Владимир Плющев высказался о выступлении СКА на старте сезона-2024/25.

На данный момент команда тренера Романа Ротенберга занимает третье место в таблице Запада.

«Видимо, тренерскому штабу пока не хватило времени, чтобы собрать из всех новичков единый коллектив. И вообще в СКА происходят какие-то неординарные вещи.

Игроки отказываются от своих контрактов, селекционная работа ведется по ходу сезона. Эта обстановка добавляет нервозности многим хоккеистам. Так что я не могу сказать, что СКА стабилизировался.

Пару сезонов назад СКА был лучше укомплектован и не шарахался из стороны в сторону, имели стабильный состав», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.