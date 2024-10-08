Все внимание на «Эдмонтон», Мичкова и Станковена. Топ-блогеры Трибуны разобрали новый сезон НХЛ

Осторожно, внутри очень много мнений.

Чешский разогрев позади, и новый сезон НХЛ берет такой разгон, что в октябре не оставит нам ни дня без матча.

Перед стартом хоккейного марафона лучшие авторы Трибуны окинули взглядом лигу и высказались по главным вопросам сезона. Тут все: от чемпиона и разочарования до успехов россиян и главных сюжетов. Зачитаемся же мнением ваших любимых блогеров!

*нажатие на инфографику перенесет вас в блог автора

На Востоке выделяются «Флорида» и «Рейнджерс», «Даллас» и «Колорадо» – на Западе, а за ними еще ряд сильных команд в обеих конференциях. И выводы эти основаны на результатах прошлого сезона, поэтому могут быть ошибочными.

Но поставлю на титул «Рейнджерс», потому что они точно будут на него претендовать. У этой команды как было, так и осталось все, чтобы успешно выступить и в регулярке, и в плей-офф. И с каждым годом мотивация звезд «синерубашечников» забрать трофей становится все выше. Потому и прогнозирую успешный сезон Артемия Панарина, который в таком раскладе и «Конн Смайт» забрать может.

В регулярке лучшим станет Макдэвид. Он провел невероятный плей-офф после шикарного сезона. «Харт» не получил, так что в этом году при прочих равных симпатии выборщиков будут на его стороне. В конце концов, Маккиннону гештальт (справедливо) закрыли. А вот разочарованием «Эдмонтон» ставлю, потому что не верю в его кубковые перспективы. Да, он остается контендером, но в этом году «дивизионный» раунд не пройдет.

Называть «Нью-Джерси» открытием для меня странно – это очень сильная команда, ставшая еще сильнее. Но если вы заняли седьмое место в дивизионе, а потом сыграете в плей-офф, поборовшись за победу в своей подгруппе, наверное, вас можно наградить статусом открытия года.

Еще я уверен, Матвею Мичкову по силам стать лучшим новичком. В предсезонке он эти амбиции укрепил. И вообще все его проблемы с характером, думается, остались по нашу сторону океана, а в «Филадельфии» он начал с чистого листа. Таланта ему не занимать, мастерство уже есть, поле для прогресса масштабное, а где надо – Тортс поставит на место.

Главный сюжет: из-за какой травмы оклад Марка Стоуна не будет учитываться под потолком на дедлайне

Долго думал между изобретательностью врачей «Вегаса» и правой стороной защиты «Эдмонтона», но про «Ойлерс» уже есть выше, и раз уж пророчу им неудачу в плей-офф, то и интриги на этой позиции никакой нет – она и сгубит. А вот «Голден Найтс» наверняка опять будут крутиться на дедлайне, чтобы подписать парочку звезд и иметь на финише возможность подобрать себе соперника в первом раунде.

Пора уже «Далласу» взять свой Кубок. Продолжу топить за «звезд», пусть у них и есть очевидное слабое место – правая сторона защиты (Дамба, Любушкин и Лундквист), но свои слабости есть у любого контендера. Зато у «Далласа» по-прежнему убийственная атака, в которой как раз таки появятся две новых «звездочки» (закрепится в своем статусе Станковен и вместе с ним спрогрессирует MVP АХЛ Бурк), лучшая в лиге левая сторона защиты и сильный вратарь. Эттинджер способен провести свой лучший сезон в карьере – команде это очень нужно. Кроме того, Питер Дебур – один из сильнейших тренеров в лиге. Так что для меня одна очевидная слабость не перевешивает все сильные стороны команды из Техаса – ставлю на «зеленых».

«Торонто» как всегда вылетит в первом раунде – я даже пояснять ничего не буду, говорить об этом скучно. А вот невыход «Кингс» в плей-офф станет для их болельщиков явным разочарованием, но я практически уверен, что это случится. «Короли» точно слабее «Вегаса», «Эдмонтона» и «Ванкувера», а в уайлд-карде им бороться (предположительно) с «Виннипегом» или «Нэшвиллом», «Миннесотой», «Ютой» и «Сиэтлом». Меня не убеждают ни фигура тренера, ни вратарская линия, ни даже атака с защитой. «Лос-Анджелес» везде средний или ниже среднего, поэтому не вижу «королей» в розыгрыше КС.

Как бы я ни хотел верить в Никиту Кучерова и в то, что он все же получит заслуженный «Харт», но, если Макдэвид обойдется без травм, ни у кого шансов нет. Коннор просто на другом уровне.

Тем не менее, в том, что Кучеров (опять же, если без травм) обставит Капризова, Панарина и всех остальных, сомнений нет. Для меня Никита находится просто на голову выше остальных российских форвардов, да и вся «Тампа» снова будет играть на него – так что не вижу причин для падения результативности #86.

Станковен покажет себя ярко, но для «Колдера» этого не хватит, потому что я видел предсезонку «Филадельфии». Совершенно не верил в Мичкова до нее, но Матвей меня убедил – он был самым ярким в составе. Очень надеюсь, что все пойдет как надо, Мичков выбьет 50+ очков за сезон и заберет первый (и, надеюсь, не последний) индивидуальный трофей в лучшей лиге мира. Главным соперником будет именно Станковен, а не Селебрини – мало последнему бедствующих «акул», так тут еще и обидная травма.

Главный сюжет: сыграет ли all-in «Эдмонтона»

Нынешний «Эдмонтон» – самый сильный за последние годы и на ближайшие годы. Учитывая контрактный сезон Бушара и вступление в силу огромного контракта Драйза, дальше боттом у «нефти» сильно ослабнет, так что этот год – главный шанс «Ойлерс» на кубок. Меня по-прежнему пугает их оборона, но отрицать, что команда очень сильна и является одним из главных претендентов на Кубок Стэнли, глупо. Тем не менее, верю в реванш «Далласа»: надеюсь, Дебур извлек уроки из прошлогоднего поражения, да и «звезды» вроде как стали помоложе, а «нефтяники» постарели. Одной из главных причин победы последних была победа в скоростях.

Третий сезон подряд пишу, что чемпионом станет «Даллас». Когда-нибудь угадаю.

У этой команды есть все для победы:

● сильный вратарь Джейк Эттинджер; ● классная защита во главе с умницей Миро Хейсканеном и очень порадовавшим в прошлом сезоне Томасом Харли; ● сильный подбор нападающих, в котором меня смущает только четвертая тройка Блэкуэлл – Стил – Дадонов. Ей не хватает силовой составляющей; ● тренер Питер Дебур, чья квалификация соответствует таким высоким задачам.

Теперь про разочарования. Вот уже пару лет смотрю на то, как «Калгари» превращается в болото – команда явно нуждается в перестройке.

Дорогостоящие активы для проведения обменов есть – Маккензи Уигар и Расмус Андерссон. Из полученных драфт-пиков или новых проспектов нужно формировать уже новую команду. Тем более, что на следующем драфте будет сразу несколько сильных центрфорвардов, которые так нужны системе «огней», идущей в перестройку. Нужно лишь желание руководства организации.

Но даже тут можно найти позитив. Коннор Зари прогрессирует, Дастин Вульф наконец получит шанс стать стартовым вратарем, а Даниил Мироманов играет в первой паре с Уигаром – отличная возможность зарекомендовать себя.

В прошлом сезоне «Нью-Джерси» удивил со знаком «минус», но выводы были сделаны: вратарская бригада усилена, защита в здоровом состоянии выглядит мощно, а в нападении есть кому сверкать. Отмечу и фигуру главного тренера – Шелдону Кифу после неудач с «Торонто» есть что доказывать.

По игрокам. Никита великолепен. К нему в тройку добавился такой классный завершитель атак, как Джейк Генцел, поэтому перформанс Кучерова может стать даже еще лучше. Также добавил бы в кандидаты Игоря Шестеркина, который будет крутиться как белка в колесе в контрактный сезон. На кону очень высокая зарплата.

Я не ожидал от Станковена такой прыти в прошлом сезоне – он очень удачно влился в состав «Далласа». Даже не выходя в первой тройке и первой бригаде большинства, он умудряется набирать много очков. Подтверждением тому служат предсезонные матчи – Логан продолжает блистать.

Конкуренцию ему должен составить Матвей Мичков, который, в отличие от Логана, играет в первом звене и проводит много времени в большинстве. Главное, не разозлить Джона Тортореллу.

Третьим кандидатом я бы назвал Макклина Селебрини. Недавно мне прислали отрывок одного из отечественных подкастов, на котором узнал, что Макклин не может выиграть «Колдер Трофи» с такими слабыми партнерами по команде. Дескать, как это вообще возможно. Напомню, что Коннор Бедард в прошлом сезоне в тройке с Ником Фолиньо и Филиппом Курашевым выиграл эту награду. Хоть Селебрини по скорингу и уступает Бедарду, но все равно странно такое слышать. Тем более, у Макклина в тройке есть Тайлер Тоффоли – далеко не худший вариант для забрасывания шайб.

Главный сюжет: попадет ли «Баффало» в плей-офф

Как и большинство российских болельщиков, буду следить за тем, сможет ли Александр Овечкин побить рекорд Уэйна Гретцки уже в этом сезоне. Но об этом все говорят, поэтому хотелось бы остановиться на «Баффало». Там сколотили сильную банду молодежи и даже добавили «мышц» в нижних звеньях (Лафферти, Маленстин, Обе-Кюбель, Зукер), пора бы уже попасть в плей-офф. Под это дело даже вернули местную легенду Линди Раффа.

Не понимаю всеобщего скепсиса по ‭«Эдмонтону‭». Вернее, понимаю, но не соглашаюсь с ним по трем причинам:

● с момента назначения Криса Кноблауха ‭«Ойлерс‭» набрали больше всех очков в регулярке – команда хороша на дистанции; ● они дошли до финала Кубка Стэнли, проиграв только в седьмом матче; ● в межсезонье ‭«нефтяники‭» стали сильнее. Не верите в снайперский талант Джеффа Скиннера? Тогда приход боевитого Виктора Арвидссона должен вас удовлетворить.

Тем временем ‭«Флорида‭» потеряла парочку важных хоккеистов и на бумаге ослабла, ‭«Даллас‭» решил выстрелить себе в ногу и взял в третью пару Мэтта Дамбу, что автоматически ставит крест на команде, ‭«Рейнджерс‭» ничего не поменяли и еще на год состарились.

Неважно, как ‭«Эдмонтон‭» начнет сезон, но закончит его с кубком у Коннора Макдэвида в руках.

На этом фоне главным разочарованием сезона станет ‭«Нэшвилл‭». Менеджмент клуба утопает в похвалах и грезит большим походом за трофеем, но посмотрим, кого они подписали: одного защитника во вторую пару и двух возрастных вингеров с отрицательным показателем полезности в прошлом сезоне. Это в тот момент хоккейной истории, когда Кубок Стэнли выигрывает ‭«Флорида‭» с безумным форчеком и большим объемом работы, который Стэмкос и Маршессо не потянут.

В последние годы ветераны не так хороши в плей-офф, как были, например, лет 10 назад. Регулярку они пройдут на опыте, но, когда начнется настоящий хоккей, от ‭«хищников‭» останутся пыль, песок и разбитые мечты.

На противоположном полюсе ощущений болельщиков расположится ‭«Юта‭». Да, их состав не слишком изменился по сравнению с болотно-пустынной ‭«Аризоной‭», но не поверите, насколько важно для игроков чувство, что не всем вокруг на них плевать. Студенческий стадион, мутный и безынициативный владелец, маленькая фан-база – ничего из этого не побуждает работать на 110%. В ‭«Юте‭» к команде будет совершенно другое отношение, и это непременно скажется на результатах.

Героем регулярки вновь станет Никита Кучеров. В прошлом году он поднял тонущую ‭«Тампу‭» на свет божий, но журналисты и коллеги при голосовании за главные награды года сильнее оценили яркий перфоманс Нэтана Маккиннона.

Форвард ‭«Колорадо‭» наверняка немного сбавит обороты в новом сезоне, да и фактор того, что он не брал личных призов, больше не будет влиять на выбор. Макдэвид пройдет регулярку в эконом-режиме, зная, что главная битва впереди (но все равно наберет 120+ очков).

На этом фоне профессорский хоккей Кучерова, который даже в тройке с любым из нас набрал бы 100+ очков, приведет его ко второму ‭«Харт Трофи‭». ‭«Тампа‭» не смогла значительно усилиться, поэтому российскому нападающему снова придется исполнить роль бурлака – накинуть лямки, позвать Василевского, Хедмана, еще пару товарищей и тянуть, покуда хватает сил.

Русский сезон в НХЛ продолжит Матвей Мичков, который возьмет ‭«Колдер Трофи‭» – приз новичку года. Конкуренция у 19-летнего форварда ‭«Филадельфии‭» солидная: тут и первый пик из ‭«Сан-Хосе‭» Макклин Селебрини, и сверкнувший в прошлом сезоне Логан Станковен из ‭«Далласа‭», и лучший снайпер NCAA Каттер Готье из ‭«Анахайма‭».

Да, хоккеисты солидные, но явной доминанты вроде Коннора Бедарда среди них нет, а предсезонные матчи в исполнении Мичкова наводят на позитив. Верю, что он если не сдружится, то хотя бы не поссорится с Тортореллой и будет стабильно играть по 16+ минут.

Главный сюжет: Овечкин и рекорд Гретцки

Пусть даже капитан ‭«Вашингтона‭» не забьет необходимые 42 гола к концу апреля, но каждое его действие на льду будет обсуждаться тем громче, чем ближе он будет подбираться к заветной отметке в 894 шайбы. Надеюсь, что Ови значительно сократит дистанцию и подогреет ожиданием и следующее межсезонье.

В следующем году в силу вступает контракт Драйзайтля на 14 млн, а еще через год нужно подписывать Макдэвида на такие же деньги, а то и на большие. Не стоит забывать о контракте Нерса за 9 млн – что вообще комедия. Бушара также нужно подписывать на 8+ млн. Думаю, вы понимаете, к чему я клоню.

Через три года «Эдмонтон» перестанет быть сбалансированной командой, так как более-менее качественных игроков под потолком зарплат не уместишь. Будет одна нормальная пятерка, на спине которой можно будет выходить в плей-офф, но выше второго раунда подняться будет тяжело. Побеждать нужно именно в этом сезоне.

Вратарская линия очень качественная. Скиннер еще может развиваться и прогрессировать, в обороне шикарно смотрятся пары Бушар – Экхольм и Нерс – Дермотт. В будущем «Ойлерс» точно кого-то должны будут отпустить, поэтому мотивация у игроков особая. Особенно у капитана. Наверняка все видели видео, где он орет на партнеров после поражения в финале. И да, опыт поражения очень важен.

Разочарованием же станет «Бостон». У «медведей» всегда была особая атмосфера, они выходили в плей-офф тогда, когда предпосылок к этому вообще не было. Например, в прошлом сезоне. Теперь ситуация не повторится. Топ-проспектов я не наблюдаю, можно выделить Пойтраса и Лиселля, но едва ли эти парни тянут на главные роли в команде. И сомнительные 5 млн на 5 лет Никите Задорову – очень большие деньги и, самое важное, очень большой срок для нестабильного и привозного защитника.

А радостно удивит «Юта». От Аризоны в наследство досталась очень солидная, молодая команда. Джошуа Доун, Логан Кули, Дилан Гюнтер, Артем Дуда – очень перспективные хоккеисты. Пришел двукратный обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачев, лично я надеюсь на прогресс Шона Дурзи. В НХЛ без силовых форвардов никуда – у «Юты» и с ними полный порядок: Крауз, О’Брайэн, Стенлунд. В общем, глаз радуется. Ждем в плей-офф!

Я назвал «Ойлерс» чемпионом – значит и MVP должен быть из этой команды. Ну а кто, если не Коннор?

По нашим тоже все просто. Вы знаете еще российских хоккеистов, которые отдавали 100 голевых передач за один сезон? А может тех, которые набирали 140+ очков? Лично я считаю Никиту Кучерова лучшим российским хоккеистом в истории. Помню, как он набрал за матч пять очков, а потом шел с таким лицом, будто его выставили на драфт отказов. Этот человек всегда мотивирован на результат, всегда мотивирован на победу, еще и находится в пиковом возрасте.

Этот сезон подарит нам очень много новичков. Среди них хватает россиян: Мирошниченко, Гущин, Мичков, Чибриков. Первые двое уже дебютировали в НХЛ, но по регламенту еще могут претендовать на «Колдер Трофи». Мой же выбор – сын легендарного капитана «Аризоны» Шейна Доуна. Джош Доун.

В НХЛ любят такие истории: из-за медийной и коммерческой составляющей Доун-младший точно будет играть в основе. В прошлом году он буквально ворвался в сезон: сыграл 11 матчей и набрал девять очков. То есть опыт уже есть – и это весомый аргумент. А среди сверстников (в молодой команде) канадцу будет проще раскрыться и показать весь свой потенциал.

Главный сюжет: Майкл Карконе и его прогресс

Хоккеист, который до конца верил в мечту и не ехал в Европу или КХЛ. Он сменил множество команд, но ни одна из них так и не дала Майклу шанс. И вот, канадец закрепился в НХЛ в 28 лет. Продолжит ли он прогрессировать? Может ли случиться такое, что клубы упустили звезду? Нашел себе в новом сезоне хоккеиста, который, на мой взгляд, очень талантлив и пока не на хайпе.

«Даллас» – это идеально выстроенная хоккейная машина, где каждая шестеренка, от молодого задорного таланта до опытного мастера, крутится в унисон. Сильный вратарь, надежный тренер и, возможно, решение ближе к дедлайну по правому защитнику первой пары – это те детали, которые могут привести их к Кубку Стэнли.

«Нью-Йорк Рейнджерс» и «Эдмонтон» с их стареющими составами вряд ли смогут выдержать напряжение гонки. «Нью-Йорк» почти не изменился за лето, но стал на год старше. Что команда изменит в рисунке игры, что дадут или не дадут лидеры? Справится ли Куик еще раз с ролью бэкапа так же хорошо, как в прошлом сезоне?

«Флорида» сохранила звезд, но нижние звенья просели – чемпионский боттом почти полностью покинул клуб, а как дела пойдут у тех, кто призван их заменить, неясно. Да и путь, который они прошли за последние три сезона, словно марафон с препятствиями: «Президент Трофи» в 2022 году и два финала Кубка Стэнли. У них просто не осталось сил для еще одного рывка.

А вот «Каролина» превратилась в команду с ветром в парусах, но без якоря. Они потеряли слишком много ключевых игроков, их некому заменить. Вся надежда на систему и дуэт вратарей Андерсен – Кочетков, но без полноценного второго центра, без усиления в атаке и с пустотой в обороне команде будет сложно. Я не удивлюсь, если этот корабль и не достигнет даже гавани под названием «плей-офф».

Теперь о персоналиях. Дилан Гюнтер – это звезда, которая вот-вот загорится в небесах НХЛ. С его талантом вполне по силам набирать сотню очков за сезон. Он станет главной атакующей звездой новой франшизы на ближайшие годы. Летом с ним заключили контракт на 8 лет за 7,14 млн долларов, что делает его единственным игроком с таким долгим соглашением.

А Нэтан Маккиннон, как выдержанный виски, с каждым годом становится только лучше и крепче. Единственное, что может помешать ему стать MVP – это травмы, ну или Макдэвид. Маккиннон – это буря, готовая снести любого на своем пути. Его сила, ловкость и лидерские качества делают его не просто лидером «лавин», но и всей НХЛ.

Почему не Макдэвид? Прошлый сезон показал, что, когда все главные звезды в строю, Маккиннон сильнее. Он был мощнее, ярче и агрессивнее по всем параметрам. И ничто не мешает ему повторить это снова.

Если Никита Кучеров избежит травм, он вновь взлетит к отметке в 120+ очков как ракета и будет претендовать на «Арт» и «Харт Трофи».

Логан Станковен – это совсем не темная лошадка среди новичков. Логан старше остальных (ему уже 21), и его опыт на финише прошлого сезона (24 игры, 14 очков, +10 при 14:40 мин) и в плей-офф (19 игр, 8 очков, +6 при 16:01 мин) дает ему явное преимущество. Плюс Станковен будет играть в связке с Мавриком Бурком, который разрывал АХЛ и стал MVP лиги. Этот дуэт может стать настоящей грозой для соперников.

Главный сюжет: все тот Овечкин или уже не тот

Его погоня за рекордом Гретцки – это интрига, как фитиль, тлеющий в ожидании момента, когда все взорвется. Болельщики ждут, когда эта история получит свое логическое завершение.

Есть и другой сюжет: «Сан-Хосе» или «Монреаль»? Эти команды с вероятностью 99,9% не попадут в плей-офф и будут бороться за первый пик драфта. Но «Коламбус» может стать их главным соперником, ведь уже к старту сезона он из-за травм потерял немало игроков.

По всем сюжетным раскладам «Эдмонтон» обязан выиграть Кубок Стэнли. Смотрите: «Флорида» в позапрошлом году проиграла «Вегасу», но в следующем сезоне взяла Кубок. Вот и сейчас ситуация повторяется. Талант поколения Коннор Макдэвид уже засиделся без перстня. Команда очень сильная: два лучших нападающих в лице Макдэвида и Драйзайтля, хорошая оборона с двумя крутыми парами Бушар – Экхольм, Нерс – Дермотт. В воротах топовый Стюарт Скиннер.

И ведь шансов на походы за кубком все меньше и меньше. После подписания большого контракта с Леоном Драйзайтлем, руководству совсем скоро выдавать контракт с еще большими суммами Макдэвиду. А это значит, что потолок зарплат вмешается в жизнь «Ойлерс», и состав, который очевидно может претендовать на Кубок Стэнли, команда просто не потянет. Для «Эдмонтона» наступает Last dance, и, по моим ощущениям, этот последний танец станет триумфальным.

«Торонто» – главные «чокеры» последних лет. «Чокерство» продолжится и в этом сезоне – тут почему-то мало сомнений. «Нью-Джерси», напротив, должны удивить со знаком плюс. Подписанием Якоба Маркстрема укрепили вратарскую позицию, усилив и так перспективную команду.

По MVP все очевидно – Коннор Макдэвид лучший игрок НХЛ последних лет. Поражение в финале станет для него мощнейшей мотивацией. А лучшим среди россиян станет Кирилл Капризов. Он первый парень на деревне в «Уайлд», он наверняка станет лучшим бомбардиром команды. А если Кирилл затащит команду в плей-офф, то это будет шикарное достижение, достойное звания лучшего нашего. Ведь феерить и тащить «Миннесоту» в розыгрыш Кубка Стэнли намного тяжелее, чем, например, «Рейнджерс» или «Тампу». Ну, вы поняли.

Лучшим новичком станет Матвей Мичков. Парень талантливый, в отличие от конкурентов уже играл с дядьками, оброс мясом – это и станет ключевым фактором.

Главный сюжет: сможет ли «Юта» в первый сезон залететь в плей-офф

Это всегда интересно – следить за успехами или провалами новых франшиз. Как бывшие «Койотис» заиграют на новом месте? Переезд команды как-то повлияет психологически на игроков или же ничего кроме места и названия не поменялось? «Юта» укрепилась и будет претендовать на плей-офф, а мы последим за итогом.

Старый как мир сюжет: команда с закрывающимся чемпионским окном идет за Кубком Стэнли. Мне кажется, что именно в этом сезоне у команды из Нью-Йорка все должно сложиться. Шестеркин, играющий на контракт всей жизни. Баланс линий, которого не хватало в прошлом сезоне. Еще молодые Лафреньер, Какко и Хитил должны уже наконец оправдать все авансы и сыграть так, как позволяет их потенциал. Ну и Лавиолетт знает, как управлять командой во время затяжного плей-офф.

К минусам. Сейчас все поют дифирамбы Барри Троцу за отлично проведенное межсезонье, но все же хотелось бы немного побрюзжать на тему того, что статус фаворита Кубка Стэнли все же не покупается, а воспитывается изнутри. Стэмкос и Маршессо выглядят как финальные кусочки пазла команды, которой совсем чуть-чуть осталось до чемпионства, но, если судить по последнему сезону, «хищники» таковой не выглядят. Я не говорю о том, что команда из Теннесси закончит сезон в подвале турнирной таблицы или не попадет в плей-офф. Но мне кажется, что результат будет примерно таким же, как в прошлом сезоне – вылет в первом раунде. В этом случае инвестиции этого лета можно считать напрасными, а ожидания болельщиков «Нэшвилла» окажутся их же проблемами.

Николай Элерс. Стабильный игрок топ-6 достаточно крепкого «Виннипега». Вроде хорошо. Но есть шанс, что в этом сезоне болельщики других клубов смогут узнать, насколько на самом деле хорош датский форвард. Новый главный тренер Скотт Арниел увеличит его игровое время, нахождение в первой бригаде большинства позволит добрать 10-15 очков, а заканчивающийся летом контракт добавит мотивации. Думаю, что по окончании этого сезона на счету у Элерса будет 85-90 очков, и его без всяких оговорок можно будет называть лучшим полевым игроком «Джетс».

Сколько уже можно выбирать между Макдэвидом и Драйзайтлем? Даешь молодежь! «Чикаго» заметно усилилось в это межсезонье, и не исключено, что сможет побороться за попадание в плей-офф. В окружении игроков, которые соответствуют уровню НХЛ, и со здоровым Тэйлором Холлом Бедард может выдать сезон, достойный «некствана». Если «Блэкхокс» сумеют зацепиться за уайлд-кард, Коннор сможет набрать под сотню очков, то эффект новизны в голосовании за «Харт» сыграет свою роль, даже если Бедард не станет лучшим бомбардиром регулярки.

А Капризов в очередной раз на безальтернативной основе станет лучшим снайпером и бомбардиром «Уайлд». Если ему удастся провести свою команду через турбулентный период в зону плей-офф, то он может получить немало голосов в номинации на самого ценного игрока сезона.

В отличие от Мичкова и Селебрини, Станковен начинает этот сезон не с чистого листа. Он уже успел собрать неплохую статистику и отличную прессу по итогам окончания регулярного чемпионата и плей-офф. «Даллас» в этом сезоне будет на виду, и если Логан сможет закрепиться в топ-6, то внимание медиа ему обеспечено. Свои очки он точно наберет – главное, чтобы журналисты в конце сезона не забыли, что он все еще считается новичком.

Главный сюжет: погоня «Эдмонтона» за Кубком и временем

Перед началом этого чемпионата «Ойлерс» видятся мне самой голодной и злой командой. Героический камбэк в финале Кубка Стэнли и поражение в седьмом матче оставили такое послевкусие, что оно все еще чувствуется по прошествии нескольких месяцев. Межсезонье проведено на отлично, от головной боли с контрактом Драйзайтля избавились. Остается только, чтобы чемпионский механизм был отлажен к весенним матчам. Часики Коннора Макдэвида потихоньку тикают, и очень хочется посмотреть, может ли он играть еще круче, когда на кону стоит не только победа в Кубке, но и место в истории.

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Вот и все мнения с Трибуны, пора услышать ваши. Смело заходите в комментарии и высказывайте свои ожидания от нового сезона НХЛ – авторы с удовольствием поддержат диалог!

Фото: eastnews.ru /BRUCE BENNETT, John Minchillo; Gettyimages.ru /Steph Chambers, Steph Chambers, Rich Gagnon, Ronald Martinez, Matthew Stockman.