Салливан о 0:6 от «Рейнджерс»: «Мы разочарованы результатом. Но слишком остро реагировать на данный момент преждевременно»
Майк Салливан высказался после поражения от «Рейнджерс» (0:6) в 1-м матче сезона.
«Очевидно, что начало сезона получилось не таким, как нам хотелось бы.
Трудно оценить эту игру. Я думаю, что в начале матча мы играли довольно хорошо, первые 13 минут или около того.
Думаю, на данный момент, вероятно, преждевременно слишком остро реагировать. Но, безусловно, мы разочарованы сегодняшним результатом», – сказал главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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