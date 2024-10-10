Салливан о 0:6 от «Рейнджерс»: «Мы разочарованы результатом. Но слишком остро реагировать на данный момент преждевременно»

Майк Салливан высказался после поражения от «Рейнджерс» (0:6) в 1-м матче сезона.

«Очевидно, что начало сезона получилось не таким, как нам хотелось бы.

Трудно оценить эту игру. Я думаю, что в начале матча мы играли довольно хорошо, первые 13 минут или около того.

Думаю, на данный момент, вероятно, преждевременно слишком остро реагировать. Но, безусловно, мы разочарованы сегодняшним результатом», – сказал главный тренер «Питтсбурга » Майк Салливан .