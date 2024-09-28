Дорофеев и Барбашев забили за «Вегас» в выставочном матче с «Ютой»

Павел Дорофеев и Иван Барбашев забили за «Вегас» в выставочном матче с «Ютой» .

Российские форварды «Голден Найтс» помогли команде обыграть новую команду НХЛ (5:2) в выставочном матче.

Дорофеев (11:24 на льду, 1:47 – в большинстве, «+1») стал автором победной шайбы и был признан третьей звездой встречи. У него 3 броска в створ и 1 мимо.

Барбашев (15:21, 3:27 – в большинстве, «+1») установил окончательный счет в матче. У него 2 броска в створ и 1 мимо, 1 хит и малый штраф.