Дорофеев и Барбашев забили за «Вегас» в выставочном матче с «Ютой»
Павел Дорофеев и Иван Барбашев забили за «Вегас» в выставочном матче с «Ютой» .
Российские форварды «Голден Найтс» помогли команде обыграть новую команду НХЛ (5:2) в выставочном матче.
Дорофеев (11:24 на льду, 1:47 – в большинстве, «+1») стал автором победной шайбы и был признан третьей звездой встречи. У него 3 броска в створ и 1 мимо.
Барбашев (15:21, 3:27 – в большинстве, «+1») установил окончательный счет в матче. У него 2 броска в створ и 1 мимо, 1 хит и малый штраф.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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