  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Сафронов о вратарях СКА: «Плешков всегда играет здорово. Команде нужно определиться с первым номером»
1

Сафронов о вратарях СКА: «Плешков всегда играет здорово. Команде нужно определиться с первым номером»

Кирилл Сафронов оценил вратарскую линию СКА в нынешнем сезоне.

– Как оцените вратарскую линию СКА в этом сезоне? Ходят слухи об уходе Серебрякова из команды.

– Да, какие-то сейчас движения есть. Для болельщиков, наверное, не очень понятные. Много слухов. Не хотелось бы вратарскую линию СКА комментировать.

Плешков всегда играет здорово. Да, в игре с «Северсталью» (8:5) была его замена. Но если брать тот матч, то не скажу, что там была вина вратарей в пропущенных шайбах. Плешков и Серебряков хорошо сыграли.

Это еще только начало сезона. Но с первым номером СКА нужно определиться, – сказал экс-защитник СКА Кирилл Сафронов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoСКА
logoКирилл Сафронов
logoКХЛ
logoНикита Серебряков
logoАртемий Плешков
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Почему нас никто не поздравляет? Дискриминация». «Трактор» троллит Ротенберга
21вчера, 22:10
Агент Плешкова о Серебрякове: «Кто выигрывает конкуренцию, тот и проводит матчи. Вратари – эмоциональные ребята, надеемся, что Артемий будет играть стабильно»
2вчера, 21:29
Роман Ротенберг: «Саксофонист Бутман как-то сказал: «Если у тебя нет хейтеров, это повод задуматься, насколько правильно ты живешь!»
88вчера, 21:14Фото
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Барбашев – 1-я звезда матча с «Колорадо»: 2 гола, 2 передачи, «плюс 3», 2 броска и 2 хита за 16:26
4 минуты назадВидео
НХЛ. «Питтсбург» пропустил 6 шайб от «Рейнджерс», «Монреаль» одолел «Торонто», «Эдмонтон» уступил «Виннипегу», «Вегас» забил 8 голов «Колорадо»
31518 минут назадLive
Александр Кожевников: «Женщина-тренер в НХЛ – это нормально. Возможно ли у нас такое – не знаю. Мужики ходят голые в раздевалке, мы же держим свои семейные ценности»
227 минут назад
Иван Иван – 1-й игрок в истории НХЛ с одинаковыми именем и фамилией. Форвард «Колорадо» дебютировал в лиге в матче против «Вегаса»
1446 минут назад
Шестеркин отбил все 29 бросков в матче с «Питтсбургом», став 2-й звездой
12сегодня, 02:37
Панарин сделал 2 передачи в матче с «Питтсбургом»
8сегодня, 02:25
Самый простой тест про НХЛ! Попробуйте
вчера, 21:30Спецпроект
Роман Ротенберг: «Саксофонист Бутман как-то сказал: «Если у тебя нет хейтеров, это повод задуматься, насколько правильно ты живешь!»
88вчера, 21:14Фото
Кравец о 2:3: «Локомотиву» повезло, когда «Куньлунь» в меньшинстве убежал два в одного и не забил практически в пустые. Мы могли выиграть у сильного соперника»
4вчера, 20:30
Греко о Панарине: «Невероятный форвард. Он так же хорош на своей позиции, как Макар на своей»
3вчера, 20:18
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Коваленко о том, что сын уже был бы игроком основы, если бы был задрафтован аутсайдером: «НХЛ в этом плане – рулетка. Везде серезная конкуренция, не только в клубах-фаворитах»
1сегодня, 04:15
Алексей Бадюков: «Пожарный в Америке – уважаемая профессия, это одни из главных людей в стране. Алексеева туда затащили друзья, а он был тренером по катанию в «Тампе»
2вчера, 22:00
Коньков о Цыплакове в «Айлендерс»: «Ожидаю, что закрепится в основе, будет стабильно набирать очки. За сезон нужно адаптироваться к НХЛ»
1вчера, 21:38
Агент Плешкова о Серебрякове: «Кто выигрывает конкуренцию, тот и проводит матчи. Вратари – эмоциональные ребята, надеемся, что Артемий будет играть стабильно»
2вчера, 21:29
Плющев о «Динамо»: «Стоило пойти на радикальные меры, может, но руководство решило, что сойдет и так. Не сработало. Все проблемы идут из прошлого сезона»
2вчера, 20:59
Епанчинцев о 3:4 с «Ладой»: «Сибирь» два гола пропустила со своего пятака, нельзя позволять сопернику такую роскошь. Благодарен ребятам, бились друг за друга»
5вчера, 20:47
Губерниев о травме Кузнецова: «Вернется как можно быстрее, надеюсь. Он выдающийся спортсмен, неординарный, принесет пользу СКА и всей КХЛ»
3вчера, 18:51
Экс-защитник ЦСКА Куляш о шутке во время игры в Румынии: «На заправке завел автобус и поехал. Думал, водитель меня пришибет. Отец всю жизнь на автобусе проработал, у меня категория есть»
6вчера, 17:57
Гру о 2:0 с «Адмиралом»: «Трактор» вернулся с долгого выезда, первый матч дома играть непросто. В меньшинстве мы действовали отлично»
3вчера, 17:12
Каменский о травме Кузнецова: «Восстановился быстро, здорово. Без него СКА тяжелее, игрок такого уровня всегда нужен»
3вчера, 16:30