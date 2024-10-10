Сафронов о вратарях СКА: «Плешков всегда играет здорово. Команде нужно определиться с первым номером»

Кирилл Сафронов оценил вратарскую линию СКА в нынешнем сезоне.

– Как оцените вратарскую линию СКА в этом сезоне? Ходят слухи об уходе Серебрякова из команды.

– Да, какие-то сейчас движения есть. Для болельщиков, наверное, не очень понятные. Много слухов. Не хотелось бы вратарскую линию СКА комментировать.

Плешков всегда играет здорово. Да, в игре с «Северсталью» (8:5) была его замена. Но если брать тот матч, то не скажу, что там была вина вратарей в пропущенных шайбах. Плешков и Серебряков хорошо сыграли.

Это еще только начало сезона. Но с первым номером СКА нужно определиться, – сказал экс-защитник СКА Кирилл Сафронов.