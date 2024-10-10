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  • Агент Плешкова о Серебрякове: «Кто выигрывает конкуренцию, тот и проводит матчи. Вратари – эмоциональные ребята, надеемся, что Артемий будет играть стабильно»
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Агент Плешкова о Серебрякове: «Кто выигрывает конкуренцию, тот и проводит матчи. Вратари – эмоциональные ребята, надеемся, что Артемий будет играть стабильно»

Агент Артемия Плешкова высказался о конкуренции между вратарями в СКА.

– Можно сказать, что Артемий Плешков выиграл в СКА конкуренцию у Никиты Серебрякова?

– Главное, о чем я переживаю, чтобы вратари нашего агентства побеждали, когда играют. А по поводу конкуренции – это уже должно быть мнение специалистов.

Также можно ориентироваться по количеству проведенных матчей: кто выигрывает конкуренцию, тот и играет больше.

– Неслучайно главный тренер СКА Роман Ротенберг хвалит Плешкова на пресс-конференциях?

– И не только он, но и ребята, которые комментируют матчи и разбираются в хоккее. Ждем, что его игра до конца сезона будет такой же надежной.

Вы знаете, что вратари – эмоциональные ребята. Поэтому надеемся, что он и дальше будет играть так же стабильно, – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoСКА
logoКХЛ
Александр Черных
logoРоман Ротенберг
logoНикита Серебряков
logoАртемий Плешков
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