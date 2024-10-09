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Джессика Кэмпбелл стала первой женщиной, отработавшей матч в регулярке НХЛ в качестве помощника тренера

Джессика Кэмпбелл провела первый матч в качестве тренера в НХЛ.

В июле стало известно, что она вошла в штаб Дэна Байлсмы в «Сиэтле». Кэмпбелл стала первой женщиной-ассистентом главного тренера, работающей на постоянной основе в штабе клуба НХЛ.

8 октября «Кракен» провел первый матч в сезоне-2024/25. Команда уступила «Сент-Луису» со счетом 2:3.

Эта игра стала для Кэмпбелл первой в НХЛ. Она стала первой женщиной в истории лиги, которая отработала матч регулярного чемпионата в качестве помощника или главного тренера.

Фото: официальный сайт «Сиэтла»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
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