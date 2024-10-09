Плющев о Джессике Кэмпбелл в «Сиэтле»: «Женщина в мужском хоккее смотрится негармонично. Не представляю, как она может находиться в раздевалке. Она психолог больше, возможно»
8 октября Джессика Кэмпбелл стала первой женщиной, отработавшей матч в регулярке НХЛ в качестве помощника тренера. Напомним, в июле она вошла в штаб «Сиэтла».
«Есть мужской хоккей, а есть женский. На мой взгляд, женщина в мужском хоккее смотрится не очень гармонично.
Понятно, что по гендерным делам США даже слишком далеко ушли вперед. Но есть определенные нормы. Не могу, в частности, представить, как она может находиться в раздевалке. Ни хоккеистам, ни ей самой это не будет комфортно.
Не знаю, какие полномочия у этой Кэмпбелл в «Сиэтле». Может, она психолог больше. Такое уже было – например, у юниорской сборной США на чемпионате мира.
Но представить себе тренера-практика женщину, которая занимается технико-тактической работой, мне сложно», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
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