Плющев о Джессике Кэмпбелл в «Сиэтле»: «Женщина в мужском хоккее смотрится негармонично. Не представляю, как она может находиться в раздевалке. Она психолог больше, возможно»

Владимир Плющев высказался о женщине-тренере в НХЛ.

8 октября Джессика Кэмпбелл стала первой женщиной, отработавшей матч в регулярке НХЛ в качестве помощника тренера. Напомним, в июле она вошла в штаб «Сиэтла».

«Есть мужской хоккей, а есть женский. На мой взгляд, женщина в мужском хоккее смотрится не очень гармонично.

Понятно, что по гендерным делам США даже слишком далеко ушли вперед. Но есть определенные нормы. Не могу, в частности, представить, как она может находиться в раздевалке. Ни хоккеистам, ни ей самой это не будет комфортно.

Не знаю, какие полномочия у этой Кэмпбелл в «Сиэтле ». Может, она психолог больше. Такое уже было – например, у юниорской сборной США на чемпионате мира.

Но представить себе тренера-практика женщину, которая занимается технико-тактической работой, мне сложно», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .