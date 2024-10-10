Андрей Коваленко о том, что сын уже был бы игроком основы, если бы был задрафтован аутсайдером: «НХЛ в этом плане – рулетка. Везде серезная конкуренция, не только в клубах-фаворитах»
– Как оцените тренировочный лагерь Николая Коваленко в «Колорадо»?
– С Николаем часто созванивались, лагерь прошел неплохо, сын набрал свои первые очки в НХЛ.
Понятно что «Колорадо» – один из фаворитов лиги, недавний обладатель Кубка Стэнли, конкуренция там очень серьезная. Что ж, тем более интересен этот вызов.
– Согласны с тем, что если бы Николай был задрафтован кем-то из аутсайдеров, например, «Чикаго» или «Сан-Хосе», то уже был бы твердым игроком основы, а может, и лидером команды?
– Знаете, в этом плане НХЛ – это рулетка. Везде серезная конкуренция, не только в клубах-фаворитах, но многое зависит от нюансов – травмы, платежные ведомости и так далее.
Вообще не люблю разговоры из категории «если бы да кабы», они в пользу бедных. Получил шанс – цепляйся за него, отрабатывай. Вот подход профессионала, – сказал олимпийский чемпион Андрей Коваленко.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий