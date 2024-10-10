Андрей Коваленко о том, что сын уже был бы игроком основы, если бы был задрафтован аутсайдером: «НХЛ в этом плане – рулетка. Везде серезная конкуренция, не только в клубах-фаворитах»

Андрей Коваленко высказался о перспективах своего сына Николая в «Колорадо».

– Как оцените тренировочный лагерь Николая Коваленко в «Колорадо»?

– С Николаем часто созванивались, лагерь прошел неплохо, сын набрал свои первые очки в НХЛ.

Понятно что «Колорадо» – один из фаворитов лиги, недавний обладатель Кубка Стэнли, конкуренция там очень серьезная. Что ж, тем более интересен этот вызов.

– Согласны с тем, что если бы Николай был задрафтован кем-то из аутсайдеров, например, «Чикаго» или «Сан-Хосе», то уже был бы твердым игроком основы, а может, и лидером команды?

– Знаете, в этом плане НХЛ – это рулетка. Везде серезная конкуренция, не только в клубах-фаворитах, но многое зависит от нюансов – травмы, платежные ведомости и так далее.

Вообще не люблю разговоры из категории «если бы да кабы», они в пользу бедных. Получил шанс – цепляйся за него, отрабатывай. Вот подход профессионала, – сказал олимпийский чемпион Андрей Коваленко .