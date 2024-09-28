Коваленко сделал 2 передачи за «Колорадо» в выставочном матче с «Далласом»
Николай Коваленко сделал 2 передачи в выставочном матче с «Далласом».
Форвард поучаствовал в обеих шайбах «Колорадо» в предсезонной игре против «Старс» (2:4).
24-летний россиянин (14:22 на льду, 0:30 – в большинстве, «минус 1») нанес 2 броска в створ и 2 мимо, применил 2 силовых приема, сделал 2 перехвата и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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