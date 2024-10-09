Губерниев о травме Кузнецова: «Вернется как можно быстрее, надеюсь. Он выдающийся спортсмен, неординарный, принесет пользу СКА и всей КХЛ»

Дмитрий Губерниев надеется, что Евгений Кузнецов быстрее восстановится от травмы.

Форвард СКА повредил плечо в матче с «Северсталью» 27 сентября. Сообщалось, что он пропустит около двух месяцев.

Сегодня главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг заявил , что Кузнецов восстановился и готов сыграть завтра против минского «Динамо».

«Я не доктор, мне трудно оценить степень травмы и сроки восстановления. Надеюсь лишь, что врачи действительно дадут добро, и Евгений вернется в строй как можно быстрее.

Я с ним знаком, это выдающийся спортсмен, неординарный. Такие люди нужны нашему хоккею. Он принесет пользу не только СКА, но и всей КХЛ . Хочется только пожелать ему здоровья и обходиться без травм», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев .