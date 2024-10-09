Бабаев о травме Кузнецова: «Врачи СКА отработали очень хорошо, восстановление проходит отлично. Существует большая вероятность, что он вернется на лед раньше срока»
Агент Евгения Кузнецова рассказал о состоянии здоровья игрока после травмы плеча.
Кузнецов получил повреждение в матче против «Северстали» (8:5) 27 сентября.
«Евгений чувствует себя прекрасно, восстановление проходит отлично.
Существует большая вероятность, что Кузнецов вернется на лед раньше срока. Врачи СКА отработали очень хорошо», – сказал агент Шуми Бабаев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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