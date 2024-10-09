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Каменский о травме Кузнецова: «Восстановился быстро, здорово. Без него СКА тяжелее, игрок такого уровня всегда нужен»

Валерий Каменский высказался о восстановлении Евгения Кузнецова после травмы.

Форвард СКА повредил плечо в матче с «Северсталью» 27 сентября. Сообщалось, что он пропустит около двух месяцев. 

Сегодня главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг заявил, что Кузнецов восстановился и готов сыграть завтра против минского «Динамо». 

«Игрок такого уровня всегда нужен команде. Безусловно, без него СКА было тяжелее, от него большая помощь идет. А то, что восстановился так быстро, это здорово.

И СКА от этого только в плюсе, и болельщики рады его возвращению. Нет ли риска рецидив получить? Клубный доктор берет на себя ответственность, дает допуск.

Это чисто компетенция медицинского штаба, который видит степень его готовности. Уверен, они знают, что делают», – сказал вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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