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  • Мэттьюс – самый высокооплачиваемый игрок сезона НХЛ с общим доходом 21,7 млн долларов. Маккиннон – 2-й, Овечкин и Макдэвид делят 3-е место (Forbes)
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Мэттьюс – самый высокооплачиваемый игрок сезона НХЛ с общим доходом 21,7 млн долларов. Маккиннон – 2-й, Овечкин и Макдэвид делят 3-е место (Forbes)

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых игроков НХЛ в сезоне-2024/25.

Рейтинг учитывает заработок в командах, включая базовые оклады и подписные бонусы, выплачиваемый в сезоне-2024/25, а также доходы вне льда.

Оценка доходов вне льда была определена на основе бесед с инсайдерами отрасли. Эти цифры отражают ежегодные доходы от рекламных контрактов, имиджевых прав, а также доходы от бизнеса, в котором спортсмены имеют значительную долю.

Возглавил рейтинг форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, который заработает 21,7 миллиона долларов в текущем сезоне. 

В топ-10 вошли следующие хоккеисты: 

1. Остон Мэттьюс («Торонто») – 21,7 млн долларов (16,7 млн дохода по контракту, 5 млн дохода вне льда);

2. Нэтан МаккиннонКолорадо») – 19,5 млн (16,5+3 млн);

3-4. Александр ОвечкинВашингтон») – 16 млн (11+5 млн);

3-4. Конор Макдэвид («Эдмонтон») – 16 млн (10+6 млн);

5. Элиас Петтерссон («Ванкувер») – 14,8 млн (14,5+0,3 млн);

6. Давид Пастрняк («Бостон») – 14,5 млн (13+1,5 млн);

7. Вильям Нюландер («Торонто») – 13,8 млн (13,5+0,3 млн);

8. Джейк Генцел («Тампа») – 13,5 млн (13,3+0,2 млн);

9. Расмус Далин («Баффало») – 13,1 млн (13+0,1 млн);

10. Сет Джонс («Чикаго») – 12,8 млн (12,5+0,3 млн).

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Forbes
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logoНХЛ
logoНэтан Маккиннон
logoСет Джонс
logoКоннор Макдэвид
logoВильям Нюландер
logoДавид Пастрняк
logoОстон Мэттьюс
logoДжейк Генцел
logoРасмус Далин
logoЭлиас Петтерссон
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