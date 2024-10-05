Дмитрий Губерниев: «В НХЛ слежу за своими любимцами – это Малкин, Капризов, Бобровский. Буду болеть за них в борьбе за Кубок Стэнли. Овечкину желаю побить рекорд Гретцки»

Дмитрий Губерниев перечислил любимых российских игроков в НХЛ.

«В НХЛ я слежу за своими любимцами – это Малкин , Капризов , Бобровский . Всей этой троице желаю удачи и обойтись без травмы. Конечно, Овечкину желаю побить рекорд Гретцки если не в этом, то в следующем сезоне.

Что касается фаворитов в борьбе за Кубке Стэнли, я просто буду болеть за тех ребят, которых перечислил. Да и в целом буду рад за любую команду, где есть наши. Конкретно не болею ни за какую команду в НХЛ», – сказал Губерниев.