Дмитрий Губерниев: «В НХЛ слежу за своими любимцами – это Малкин, Капризов, Бобровский. Буду болеть за них в борьбе за Кубок Стэнли. Овечкину желаю побить рекорд Гретцки»
Дмитрий Губерниев перечислил любимых российских игроков в НХЛ.
«В НХЛ я слежу за своими любимцами – это Малкин, Капризов, Бобровский. Всей этой троице желаю удачи и обойтись без травмы. Конечно, Овечкину желаю побить рекорд Гретцки если не в этом, то в следующем сезоне.
Что касается фаворитов в борьбе за Кубке Стэнли, я просто буду болеть за тех ребят, которых перечислил. Да и в целом буду рад за любую команду, где есть наши. Конкретно не болею ни за какую команду в НХЛ», – сказал Губерниев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости