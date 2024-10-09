Кросби о Малкине: «Мы знаем, насколько он близок к 500 голам. Надеюсь, в первой игре мы увидим, как он это сделает»
Сидни Кросби высказался о том, что Евгений Малкин близок к отметке 500 голов.
На счету форварда 1296 (498+798) очков в 1145 матчах в НХЛ.
Кросби также поделился мыслями о предматчевых церемониях в честь карьерных достижений.
«Я думаю об этом каждый раз, когда мы оказываемся в таком положении. Там вы смотрите на определенные воспоминания за прошедшие годы, возможности, вехи, это вещи, которые вы всегда будете помнить, которые всегда будут с вами. Здорово быть частью этого.
Мы знаем, насколько он близок [к 500 голам]. Надеюсь, в первой игре мы увидим, как он это сделает», – сказал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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