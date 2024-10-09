«Барыс» поместил Старченко и Савицкого в список травмированных. Они пропустят ближайшие игры
«Барыс» поместил Кирилла Савицкого и Романа Старченко в список травмированных.
«В ходе выездной серии повреждения получили Кирилл Савицкий и Роман Старченко. Нападающие переведены в список травмированных и пропустят ближайшие игры астанчан.
Выведены из лазарета форварды Батырлан Муратов и Руслан Оспанов», – говорится в сообщении «Барыса».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Барыса»
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