Аликин пропустил 2 шайбы от «Барыса» к 10-й минуте матча. Вратаря «Автомобилиста» заменили по ходу игры во второй раз в сезоне

Евгений Аликин был заменен по ходу матча против «Барыса».

Голкипер «Автомобилиста » отправился на скамейку запасных в первом периоде игры Фонбет чемпионата КХЛ .

К 10-й минуте матча Евгений Аликин пропустил две шайбы, которые забросили Максим Мухометов и Майкл Маклауд.

Вместо него в игру вступил голкипер Владимир Галкин .

Аликина во второй раз в сезоне заменили по ходу матча. Ранее это случилось 29 сентября в игре против «Ак Барса» (2:6), когда вратаря заменили после трех пропущенных шайб в первом периоде.