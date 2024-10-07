Аликин пропустил 2 шайбы от «Барыса» к 10-й минуте матча. Вратаря «Автомобилиста» заменили по ходу игры во второй раз в сезоне
Евгений Аликин был заменен по ходу матча против «Барыса».
Голкипер «Автомобилиста» отправился на скамейку запасных в первом периоде игры Фонбет чемпионата КХЛ.
К 10-й минуте матча Евгений Аликин пропустил две шайбы, которые забросили Максим Мухометов и Майкл Маклауд.
Вместо него в игру вступил голкипер Владимир Галкин.
Аликина во второй раз в сезоне заменили по ходу матча. Ранее это случилось 29 сентября в игре против «Ак Барса» (2:6), когда вратаря заменили после трех пропущенных шайб в первом периоде.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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