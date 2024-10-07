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  • Аликин пропустил 2 шайбы от «Барыса» к 10-й минуте матча. Вратаря «Автомобилиста» заменили по ходу игры во второй раз в сезоне
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Аликин пропустил 2 шайбы от «Барыса» к 10-й минуте матча. Вратаря «Автомобилиста» заменили по ходу игры во второй раз в сезоне

Евгений Аликин был заменен по ходу матча против «Барыса».

Голкипер «Автомобилиста» отправился на скамейку запасных в первом периоде игры Фонбет чемпионата КХЛ.

К 10-й минуте матча Евгений Аликин пропустил две шайбы, которые забросили Максим Мухометов и Майкл Маклауд.

Вместо него в игру вступил голкипер Владимир Галкин.

Аликина во второй раз в сезоне заменили по ходу матча. Ранее это случилось 29 сентября в игре против «Ак Барса» (2:6), когда вратаря заменили после трех пропущенных шайб в первом периоде.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
logoАвтомобилист
logoКХЛ
logoБарыс
logoЕвгений Аликин
logoВладимир Галкин
logoSports – Казахстан
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