«Барыс» проиграл 5-й матч подряд, ведя 3:1 у «Автомобилиста» по ходу 3-го периода. Команда уступила в 12 из 14 игр сезона

«Барыс» проиграл пятый подряд матч в КХЛ.

Команда тренера Вячеслава Буцаева уступила «Автомобилисту «(3:4) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

До 47-й минуты встречи клуб из Астаны вел 3:1 в счете. Это поражение стало пятым подряд для «Барыса ».

В свою очередь, «Автомобилист» прервал серию из трех поражений кряду.

В нынешнем сезоне «Барыс» проиграл 12 из 14 матчей и находится на 12-й позиции в таблице Восточной конференции, имея в активе 5 очков. «Автомобилист» располагается на первой строчке, набрав 18 баллов.