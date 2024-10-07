«Барыс» проиграл 5-й матч подряд, ведя 3:1 у «Автомобилиста» по ходу 3-го периода. Команда уступила в 12 из 14 игр сезона
«Барыс» проиграл пятый подряд матч в КХЛ.
Команда тренера Вячеслава Буцаева уступила «Автомобилисту «(3:4) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
До 47-й минуты встречи клуб из Астаны вел 3:1 в счете. Это поражение стало пятым подряд для «Барыса».
В свою очередь, «Автомобилист» прервал серию из трех поражений кряду.
В нынешнем сезоне «Барыс» проиграл 12 из 14 матчей и находится на 12-й позиции в таблице Восточной конференции, имея в активе 5 очков. «Автомобилист» располагается на первой строчке, набрав 18 баллов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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