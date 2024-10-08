Алексей Шевченко: «Прозвище Буцаева среди хоккеистов – Байден. Он накричал на пустую раздевалку, выговаривал по игре, а там никого не было»
Алексей Шевченко назвал прозвище тренера Вячеслава Буцаева.
Специалист возглавил «Барыс» по ходу этого сезона, сменив Дэвида Немировски.
Команд находится на 12-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 5 очков в 14 матчах.
– Прозвище у Буцаева среди игроков – Байден. Потому что он куда-то непонятно идет, кричит на пустую дверь.
– Стоит со стеной общается?
– Да. Это не шутка.
Он пришел и накричал на пустую раздевалку, никого там не было. Он зашел и кому-то выговаривал по игре, а там никого не было, – сказал журналист Алексей Шевченко.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: канал «СЭ Хоккейный» на YouTube
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