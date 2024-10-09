Каменский о женщине-тренере в НХЛ: «Ничего критического не вижу, у нас же равноправие. Но не знаю, как девушка может работать в мужской команде. В раздевалке все ходят раздетые»

Валерий Каменский высказался о первой женщине-тренере в НХЛ.

8 октября Джессика Кэмпбелл стала первой женщиной , отработавшей матч в регулярке НХЛ в качестве помощника тренера. Напомним, в июле она вошла в штаб «Сиэтла ».

«Ничего критического в этом не вижу. У нас же равноправие, пусть человек занимается, чем хочет. Интересный эксперимент.

Но не знаю, как девушка может работать в мужской команде, для меня это интересно. Тут даже вопрос не к тому, как она может учить мужиков играть в хоккей. Мужская команда – это же раздевалка, там все ходят раздетые. Это тоже надо учитывать.

Если это скаут или консультант, который сверху матчи смотрит, то это одно. Все зависит от функций, которые она выполняет.

Но это факт, что есть женщины, которые изучают хоккей. Такие есть и в Канаде, и в США, и в Европе, да и у нас тоже есть.

Может ли женщина появиться в КХЛ ? Возможно все, но я не знаю, есть ли у нас такого уровня женщины-специалисты, чтобы быть тренером», – сказал олимпийский чемпион, вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский .