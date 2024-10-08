Валерий Каменский: «Серебряков – один из лучших вратарей в КХЛ. Ему нужно больше играть. Обмен пошел бы на пользу любой команде»
Валерий Каменский оценил возможный обмен Никиты Серебрякова из СКА.
– На днях появились слухи о возможном обмене Никиты Серебрякова из СКА в ЦСКА. На ваш взгляд, этот переход пошел бы на пользу клубам и вратарю?
– Я думаю, что этот обмен пошел бы на пользу любой команде. Никита – один из лучших вратарей в лиге. Ему нужно больше играть.
В любую команду, куда бы Никита ни пошел, если он будет играть первым номером.
Для него это будет лучшим вариантом, – сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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