Валерий Каменский: «Серебряков – один из лучших вратарей в КХЛ. Ему нужно больше играть. Обмен пошел бы на пользу любой команде»

Валерий Каменский оценил возможный обмен Никиты Серебрякова из СКА.

– На днях появились слухи о возможном обмене Никиты Серебрякова из СКА в ЦСКА. На ваш взгляд, этот переход пошел бы на пользу клубам и вратарю?

– Я думаю, что этот обмен пошел бы на пользу любой команде. Никита – один из лучших вратарей в лиге. Ему нужно больше играть.

В любую команду, куда бы Никита ни пошел, если он будет играть первым номером.

Для него это будет лучшим вариантом, – сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский .