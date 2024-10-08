Валерий Каменский: «Металлург» долго праздновал победу. Теперь нужно время, чтоб мозги встали на место. До провала не дойдет, думаю»
Валерий Каменский оценил выступление «Металлурга» на старте сезона-2024/25.
Команда тренера Андрея Разина занимает седьмое место в таблице Востока.
«После чемпионского сезона тяжело настроиться на предыдущий лад и отлично от начала до конца пройти сезон. Наверное, это играет роль.
Но «Металлург» – хорошая команда, со временем она все это переварит и начнет здорово играть. Думаю, до провала не дойдет.
Сейчас начало чемпионата, команда долго праздновала победу. Теперь нужно время, чтоб мозги встали на место. А талант у хоккеистов там есть», – сказал олимпийский чемпион, вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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