Валерий Каменский: «Металлург» долго праздновал победу. Теперь нужно время, чтоб мозги встали на место. До провала не дойдет, думаю»

Валерий Каменский оценил выступление «Металлурга» на старте сезона-2024/25.

Команда тренера Андрея Разина занимает седьмое место в таблице Востока.

«После чемпионского сезона тяжело настроиться на предыдущий лад и отлично от начала до конца пройти сезон. Наверное, это играет роль.

Но «Металлург » – хорошая команда, со временем она все это переварит и начнет здорово играть. Думаю, до провала не дойдет.

Сейчас начало чемпионата, команда долго праздновала победу. Теперь нужно время, чтоб мозги встали на место. А талант у хоккеистов там есть», – сказал олимпийский чемпион, вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.