Римашевский об эмоциональном состоянии после 3:5 от «Металлурга»: «Мы уже не маленькие дети. Нужно делать выводы. Нет времени расстраиваться и обижаться»

Егор Римашевский подвел итоги матча против «Металлурга» (3:5).

– Что с рукой?

– Ничего страшного, просто шайба попала.

– Очень обидное поражение вышло. Почему так произошло?

– Это очень обидно – в третьем периоде терять такое преимущество. Пока не могу сказать причины, будем разбираться.

– Насколько такие поражения бьют по эмоциональному состоянию?

– Мы все здесь уже не маленькие дети. Все нормально к этому относятся к этому и понимают все. Нужно делать выводы. Нет времени расстраиваться и обижаться на кого-то, просто сделать выводы и идти дальше.

– Если взять первую половину матча, насколько этот хоккей соответствовал тому, к которому «Динамо» идет?

– Мы старались так играть все три периода.

– В концовке был шанс догнать «Металлург»? Поменяли вратаря, но не сумели забросить.

– Был шанс, могли забить, но так сложилось, – сказал форвард московского «Динамо» Егор Римашевский .