Римашевский об эмоциональном состоянии после 3:5 от «Металлурга»: «Мы уже не маленькие дети. Нужно делать выводы. Нет времени расстраиваться и обижаться»
– Что с рукой?
– Ничего страшного, просто шайба попала.
– Очень обидное поражение вышло. Почему так произошло?
– Это очень обидно – в третьем периоде терять такое преимущество. Пока не могу сказать причины, будем разбираться.
– Насколько такие поражения бьют по эмоциональному состоянию?
– Мы все здесь уже не маленькие дети. Все нормально к этому относятся к этому и понимают все. Нужно делать выводы. Нет времени расстраиваться и обижаться на кого-то, просто сделать выводы и идти дальше.
– Если взять первую половину матча, насколько этот хоккей соответствовал тому, к которому «Динамо» идет?
– Мы старались так играть все три периода.
– В концовке был шанс догнать «Металлург»? Поменяли вратаря, но не сумели забросить.
– Был шанс, могли забить, но так сложилось, – сказал форвард московского «Динамо» Егор Римашевский.
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