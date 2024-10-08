Величкин о «Металлурге»: «Ребята набирают форму, возвращается тот азарт и фарт, который был в плей‑офф – даже немножко страшновато»
Геннадий Величкин оценил игру «Металлурга» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
– Даже не нужно обращать внимание на сентябрьский отрезок «Металлурга». Понятно было, что не может быть сначала то, что было в конце прошлого сезона.
Ну и объяснения были: травмы, сокращенная подготовка. Старт сезона был концом подготовки, по сути. Сейчас ребята набирают форму. Тот азарт и фарт, который был в плей‑офф прошлого сезона, возвращается.
– Удивляет, что «Металлург» настолько легко разделывается с соперниками?
– Действительно легко, даже немножко страшновато. Но «Динамо», ЦСКА и «Спартак» тоже подтянутся. У каждой команды свой график, интрига сезона только начинается, – сказал бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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