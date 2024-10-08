Величкин о «Металлурге»: «Ребята набирают форму, возвращается тот азарт и фарт, который был в плей‑офф – даже немножко страшновато»

Геннадий Величкин оценил игру «Металлурга» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Даже не нужно обращать внимание на сентябрьский отрезок «Металлурга». Понятно было, что не может быть сначала то, что было в конце прошлого сезона.

Ну и объяснения были: травмы, сокращенная подготовка. Старт сезона был концом подготовки, по сути. Сейчас ребята набирают форму. Тот азарт и фарт, который был в плей‑офф прошлого сезона, возвращается.

– Удивляет, что «Металлург» настолько легко разделывается с соперниками?

– Действительно легко, даже немножко страшновато. Но «Динамо », ЦСКА и «Спартак » тоже подтянутся. У каждой команды свой график, интрига сезона только начинается, – сказал бывший вице-президент «Металлурга » Геннадий Величкин .

«Металлург» выиграл 4-й матч подряд – 5:3 с «Динамо»