Разин о замене Набокова в игре с «Динамо»: «Никаких претензий, он в 1-м периоде «нажрался». Планировали, что он не будет играть 80% матчей, надо больше паузу давать»
«Металлург» обыграл московскую команду со счетом 5:3. Главный тренер магнитогорского клуба заменил вратаря Илью Набокова во втором периоде при счете 1:3.
– Понятно, что упрекнуть Илью, ни в одной из шайб, не повернется язык. Но этот момент назревал, когда надо ему дать отдохнуть, жаль, что не между матчами произошло, а по ходу игры. Как дальше быть, с этой колоссальной нагрузкой, которая будет выпадать на главного вратаря?
– Мы планировали, что он не будет играть 70-80% игр, надо ему побольше паузу давать. Когда он в хорошей форме, конечно, он себя хорошо чувствует.
Сегодня никаких претензий не было, он и в первом периоде «нажрался», во втором у него прилично было работы. Все равно, при счете 1:3 или 0:3, вратарь выходит психологически лучше настроенным, потому что ему терять нечего, часто такие моменты и получаются.
Сашка Смолин вышел, в сезоне одержал первую победу, дальше – посмотрим. Еще раз повторю, нам сейчас надо выкарабкиваться, подниматься по турнирной таблице вверх.
Все равно хочется побольше выигрывать, но мы думаем о том, чтоб не перегрузить хоккеистов и вратарей, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
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