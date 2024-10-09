Как же взбодрился «Металлург»: весело камбэкнули против «Динамо» – лидеры соперника помогли

Чемпион приходит в форму.

«Металлург» неудачно стартовал в регулярке-2024/25 – проблемы команды мы разбирали подробно . Теперь же действующий чемпион действительно набирает ход. У магнитогорского клуба набралось уже четыре победы подряд. Обыграны «Лада» (2:1), ЦСКА (7:0), «Спартак» (5:2) и московское «Динамо» (5:3).

Именно матч с «Динамо» показал, что «Металлург», помимо игры, возвращает и психологическую уверенность. Перестановки Разина срабатывают. Игра у хозяев не получалась (летели 1:3), но это не помешало в третьем периоде организовать камбэк и забрать матч.

Почему «Металлург» отыгрался: Разин перетряхнул звенья и поменял вратаря, соперники ошибались

Хозяева забросили первыми, но «Динамо» взяло игру под контроль и обеспечило преимущество в счете еще по ходу первого периода. Эрик О’Делл стал автором третьей шайбы на 36-й минуте. Вы же помните эти слухи по его обмену в «Металлург»? Пока же он «Магнитку» курьезно огорчил: отдавал пас на дальнюю штангу, но шайба после рикошета от защитника оказалась в воротах.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заменил вратаря сразу после третьего гола: вместо Ильи Набокова вышел Александр Смолин. Нельзя сказать, что Набоков в чем-то провинился: то ему напрочь закрывали обзор, то шайбы отскакивали от партнеров по команде. После матча Разин подтвердил эту мысль: «Никаких претензий, он в первом периоде «нажрался».

Больше добавить и нечего.

Такой перестановкой Разин дал команде сигнал, а в перерыве еще и переставил звенья. Это сработало и принесло результат, хотя и не без помощи игроков «Динамо».

Например, в эпизоде со вторым голом грубо ошибся капитан москвичей Никита Гусев. Он попытался выбросить шайбу через центр, но совершил технический брак.

Даниил Вовченко воспользовался ошибкой и поразил ворота.

Третий гол: игроки «Динамо» оставили полностью пустым пятак. Адамчук играл по Силантьеву, Ожиганов выдернулся на Коробкина, а Рашевский не успел с подстраховкой. Отметим, что счет сравнял 19-летний Андрей Козлов – у него уже 3+4 за 14 матчей.

Потом удалился Джордан Уил. Он сделал зацеп при форчеке в чужой зоне, а потом еще и ударил клюшкой в борт со злости. В итоге Уил получил 2+2, а это большинство вылилось в победную шайбу «Металлурга».

На пресс-конференции после матча Андрей Разин снова прибегнул к семейным аллегориям, описывая состояние команды: «Если сравнивать с неженатым человеком. Когда с девушкой все получается, то дальше крылья вырастают, отношения налаживаются, все нормально».

Похоже, у «Металлурга» действительно что-то налаживается. Зато этого нельзя сказать о «Динамо»

Проблемы «Динамо» никуда не исчезли: много индивидуальных ошибок, есть вопросы к лидерам

Алексей Кудашов после матча высказался довольно жестко: «Одну часть матча мы играли дисциплинированно, все контролировали. А потом начались вольности, и результат сразу дал о себе знать». Главный тренер «Динамо» был особенно недоволен Уилом: «Его действия озадачивают не только меня, но и всю команду».

Эти слова соответствуют реальности. Звезды «Динамо» пока не особо напоминают самих себя прошлогоднего образца:

● Джордан Уил пока набрал 3+4 за 14 игр. В полезности у него «-4». Сезон он начал вообще с 1 шайбой в 12 матчах. Еще у него 12 штрафных минут – почти половина от показателя всего прошлого сезона (30).

● Эрик О’Делл идет по сопоставимому графику очков: 2+4 за 14 игр. Он тоже в минусах – «-1». Хуже у Эрика в КХЛ было только однажды – как раз в Магнитогорске.

● Седрик Пакетт никогда не делал много результативных действий, поэтому его 4+3 в 14 матчах особо не удивляют. Это чуть хуже графика прошлого сезона, но наверстать вполне реально. Проблема в другом: к Пакетту тоже были вопросы по дисциплине. В гостевом матче с ЦСКА (1:3) он удалился в третьем периоде, и армейцы благодаря этому вышли вперед.

Проблемы лидеров отражаются и на общем состоянии клуба. Это уже шестое поражение «Динамо» в матчах, где команда вела в счете по ходу игры. Помимо «Металлурга», такое произошло против «Куньлуня» (1:3), «Спартака» (2:4), ЦСКА (1:3 и 3:4 Б) и «Адмирала» (1:4).

Алексей Кудашов тоже отмечает эти вещи: «Наши нижние звенья сейчас хорошо работают, и они приносят результат. Сейчас зачастую проблема в первых двух звеньях».

Но что с этим делать? Результаты не улучшаются, а впереди очень тяжелый календарь: встречи с «Салаватом», «Спартаком», «Торпедо», «Локомотивом» и «Автомобилистом».

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Фото: metallurg.ru ; dynamo.ru