Министр спорта Дегтярев: «НХЛ весь мир смотрит. Наши букмекеры принимают ставки на матчи, зарабатывают на этом. Скоро эти доходы пойдут в российский спортивный фонд»
– Каков предел независимости [КХЛ]? НХЛ, например, даже Всемирному и национальному допинговым агентствам не подчиняется.
– Имеет полное право. Ну и что, пожалуйста. Плохо это, что ли? НХЛ весь мир смотрит? Смотрит. У нас часть ставок, кстати, с этим связана. Наши букмекеры принимают ставки на матчи НХЛ и зарабатывают на этом.
В скором времени все эти ставки и доходы пойдут в российский спортивный фонд, который создается по поручению президента. Уже закон внесен – готовило наше ведомство.
Вот есть КХЛ: все, что лига сделала в плане зрительских симпатий, трафика, потока средств, она так и будет получать. А все доходы букмекеров от ставок на зарубежные события пойдут в российский спортивный фонд. И по поручению главы нашего государства мы будем эти деньги направлять на детско-юношеский спорт, инфраструктуру, поддержку ветеранов, Олимпийского комитета России и так далее.
– А какие это примерно суммы?
– Примерно от 20 млрд рублей в год будет аккумулироваться в российском спортивном фонде от букмекерских ставок, – заявил министр спорта России Михаил Дегтярев.
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