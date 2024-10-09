Министр спорта Дегтярев: «НХЛ весь мир смотрит. Наши букмекеры принимают ставки на матчи, зарабатывают на этом. Скоро эти доходы пойдут в российский спортивный фонд»

Михаил Дегтярев высказался касательно ставок на матчи НХЛ.

– Каков предел независимости [КХЛ]? НХЛ, например, даже Всемирному и национальному допинговым агентствам не подчиняется.

– Имеет полное право. Ну и что, пожалуйста. Плохо это, что ли? НХЛ весь мир смотрит? Смотрит. У нас часть ставок, кстати, с этим связана. Наши букмекеры принимают ставки на матчи НХЛ и зарабатывают на этом.

В скором времени все эти ставки и доходы пойдут в российский спортивный фонд, который создается по поручению президента. Уже закон внесен – готовило наше ведомство.

Вот есть КХЛ: все, что лига сделала в плане зрительских симпатий, трафика, потока средств, она так и будет получать. А все доходы букмекеров от ставок на зарубежные события пойдут в российский спортивный фонд. И по поручению главы нашего государства мы будем эти деньги направлять на детско-юношеский спорт, инфраструктуру, поддержку ветеранов, Олимпийского комитета России и так далее.

– А какие это примерно суммы?

– Примерно от 20 млрд рублей в год будет аккумулироваться в российском спортивном фонде от букмекерских ставок, – заявил министр спорта России Михаил Дегтярев .