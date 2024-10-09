12

Дегтярев о российских паралимпийцах в Париже: «Они как герои в тылу врага сражались, доказывали, что наш спорт лучший»

Михаил Дегтярев призвал «не шельмовать» российских атлетов в нейтральном статусе.

– На фоне прошедших Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже и других крупных международных соревнований, откуда пытаются вычеркнуть Россию, как Министерство спорта планирует выстраивать отношения со спортсменами, которые в нейтральном статусе туда едут? Особенно интересна ваша позиция на фоне того, что даже в нашей стране их иногда называют предателями и призывают объявить иноагентами...

– Мы не выстраиваем отношения со спортсменами – мы их всех любим, уважаем, болеем за них. Я не раз говорил и еще раз повторю: все они наши. Навешивание ярлыков мы не приемлем. Они наши атлеты, от флага не отказывались, от гимна не отказывались, от гражданства и паспорта не отказывались.

Если с той стороны идет совершенно вероломная политика дискриминации наших сборных команд, так называемая коллективная ответственность за какие-то там проступки отдельных спортсменов, то это неприемлемо. Но наши-то не виноваты в этом, понимаете? Поэтому я всех призываю болеть за наших, не осуждать их.

Паралимпийцам, которые недавно вернулись из Парижа, атлетам, которые этого достойны, я как министр присвоил звание заслуженных мастеров спорта. Мы их представили к государственным наградам. Они как герои в тылу врага сражались, доказывали, что наш спорт лучший. И завоевали десятки наград, в том числе золотого достоинства.

Поэтому не нужно их шельмовать и разжигать. В принципе, те, кто так о наших спортсменах говорит, в некоторой степени даже подпадают под статью о разжигании социальной розни Уголовного кодекса. Понимаете, да? Поэтому надо аккуратно здесь следить за своим языком, – сказал министр спорта РФ.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Известия
logoОлимпийская сборная России
logoПаралимпийские игры
Министерство спорта России
logoОлимпиада-2024
logoМихаил Дегтярев
logoпаралимпийская сборная России
logoпаралимпийская сборная России жен
Рекомендуем
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Васильев о Париже-2024: «Паралимпийцы стоят обособленно, их нельзя критиковать – у них и так непростая ситуация. Надо их поддержать, здорово выступили»
88 сентября, 18:40
Васильев о россиянах на Паралимпиаде: «Они не наши, но ладно – поскольку паралимпийцы, будем считать их нашими. У нас не было единой команды»
636 сентября, 16:52
Татьяна Тарасова: «Мне не кажется, что не поехать на Олимпиаду было ошибкой. Поедете ли вы куда-то, где вас не ждут?»
306 сентября, 11:40
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Дегтярев о допинге: «Вот эта вся болтовня, что «а у них там..., а вот видите, какие они все..., что-то там едят» – я этого не приемлю»
17 минут назад
Глава Toyota Motor о прекращении сотрудничества с МОК: «Олимпийские игры становятся все более политизированными»
1027 октября, 15:47
Бронзовый призер ЧМ-2017 кенийский легкоатлет Кипьегон Бетт умер в возрасте 26 лет
57 октября, 05:51
Дмитрий Губерниев: «России предстоит еще очень много сделать, чтобы стать спортивной страной. Мы никогда не были спортивной державой»
1496 октября, 12:21
Канделаки поздравила Губерниева с 50-летием: «Мы сохранили наши спортивные традиции там, где трансвеститы перепутали виды спорта, дисциплины, пол и все на свете»
646 октября, 08:42
Павел Рожков: «Чемпионов, призеров и участников Паралимпийских игр активно поощряют – вручают денежные премии, квартиры, машины»
16 октября, 07:10
Томас Бах: «Мое решение подготовить почву для вступления в должность нового президента МОК отвечает наилучшим интересам олимпийского движения»
44 октября, 07:44
Рыжанкова о рекорде Европы в ультрамарафоне: «Мой результат обеспечил бы медаль на ЧМ, но никто там русских спортсменов не ждет»
24 октября, 07:04
Спецдокладчик ООН призвал не допускать трансгендеров до женских соревнований
264 октября, 06:53
Легкоатлетка Хасанова: «Я бы отдала все, что у меня есть – все призовые, все заработанное – чтобы поехать на Олимпиаду»
423 октября, 09:05
Ко всем новостям
Последние новости
Глава РУСАДА Вероника Логинова приняла участие во встрече Михаила Дегтярева с генсеком конференции конвенции ЮНЕСКО
123 сентября, 18:26
РУСАДА в августе взяло у спортсменов 1122 допинг-пробы
10 сентября, 12:57
Победители и призеры паралимпийских и сурдлимпийских турниров «Мы вместе. Спорт» и их тренеры получат денежные премии
8 сентября, 07:46
Двукратный олимпийский чемпион Джордж Роден ушел из жизни в возрасте 97 лет
28 августа, 07:37
РУСАДА в июле взяло у спортсменов рекордное в 2024 году количество допинг-проб
413 августа, 07:42
Чемпионат России по легкой атлетике 2024 – расписание, когда начало
213 августа, 07:14
Дмитрий Губерниев: «Зыбина – не просто символ несгибаемой стойкости российского спорта. Она символ нашей несгибаемой родины»
211 августа, 14:00
Дмитрий Чернышенко: «За 10 лет к движению ГТО присоединились 23,5 млн человек, из них почти 11 млн получили знаки отличия»
1910 августа, 09:16
Дмитрий Чернышенко: «Россия продолжает укреплять национальную систему спорта и сотрудничество с дружественными странами»
1319 июля, 18:06
Леонид Тягачев: «Дегтярев очень активный и эрудированный человек, который много знает и стремится знать еще больше»
1113 мая, 14:10