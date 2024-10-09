Дегтярев о российских паралимпийцах в Париже: «Они как герои в тылу врага сражались, доказывали, что наш спорт лучший»
– На фоне прошедших Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже и других крупных международных соревнований, откуда пытаются вычеркнуть Россию, как Министерство спорта планирует выстраивать отношения со спортсменами, которые в нейтральном статусе туда едут? Особенно интересна ваша позиция на фоне того, что даже в нашей стране их иногда называют предателями и призывают объявить иноагентами...
– Мы не выстраиваем отношения со спортсменами – мы их всех любим, уважаем, болеем за них. Я не раз говорил и еще раз повторю: все они наши. Навешивание ярлыков мы не приемлем. Они наши атлеты, от флага не отказывались, от гимна не отказывались, от гражданства и паспорта не отказывались.
Если с той стороны идет совершенно вероломная политика дискриминации наших сборных команд, так называемая коллективная ответственность за какие-то там проступки отдельных спортсменов, то это неприемлемо. Но наши-то не виноваты в этом, понимаете? Поэтому я всех призываю болеть за наших, не осуждать их.
Паралимпийцам, которые недавно вернулись из Парижа, атлетам, которые этого достойны, я как министр присвоил звание заслуженных мастеров спорта. Мы их представили к государственным наградам. Они как герои в тылу врага сражались, доказывали, что наш спорт лучший. И завоевали десятки наград, в том числе золотого достоинства.
Поэтому не нужно их шельмовать и разжигать. В принципе, те, кто так о наших спортсменах говорит, в некоторой степени даже подпадают под статью о разжигании социальной розни Уголовного кодекса. Понимаете, да? Поэтому надо аккуратно здесь следить за своим языком, – сказал министр спорта РФ.
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