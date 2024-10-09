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Дегтярев о допинге: «Вот эта вся болтовня, что «а у них там..., а вот видите, какие они все..., что-то там едят» – я этого не приемлю»

Михаил Дегтярев не поддерживает оскорбления международных спортивных чиновников.

– Как бороться с тем, что некоторым странам, по разным данным, Международный олимпийский комитет (МОК) угрожал санкциями в виде недопуска до своих соревнований в случае приезда их спортсменов и делегаций на Игры БРИКС?

– Как бороться? А так и боремся. Приглашаем – люди приезжают. На каком основании они будут их не пускать? Что это такое? Это уже вторичные санкции какие-то. Никто на это не пойдет, поэтому к нам и приезжают.

Если уж вы спросили, как будем выстраивать отношения с международными организациями, то напомню, что мы ниоткуда не выходили, дверью не хлопали. Я не поддерживаю позицию шельмования, оскорблений кого-то из чиновников, например международных. Да, у них такая позиция, да, они под давлением, да, они неправы. Восстанавливаться надо, и мы будем это делать. Это неизбежный процесс.

– А какие-то переговоры ведутся? Может быть, от Всемирного антидопингового агентства (WADA) кто-то пытался связываться с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА)?

– Да, у нас постоянно идут переговоры. Никто не отказывается от общения – и международные спортивные чиновники, в том числе западные. И члены МОК, например. В частном порядке многие встречаются, общаются. Признают, что находятся под давлением так называемого Вашингтонского обкома. Но ничего, будем эти отношения поддерживать, свою позицию отстаивать.

Если говорить о допинге, то РУСАДА на сегодняшний день является одним из самых современных агентств, отвечающих всем требованиям по борьбе с допингом. Россия являлась, является и всегда будет являться приверженцем чистого, честного спорта.

Недавно мы разговаривали на эту тему по ВКС с генсеком конференции сторон ЮНЕСКО. Чтобы вы понимали, борьба с допингом ведется именно на базе хартии ЮНЕСКО. И WADA в том числе на базе этой хартии работает.

– На фоне отстранения наших спортсменов от международных соревнований после 24 февраля 2022 года несколько в тень ушли те санкции против россиян, которые были до СВО из-за обвинений по допинговым делам. Как с этим планируете бороться?

– Будем восстанавливаться в судах. Суды регулярно переносятся. Кстати, по требованию той стороны – я имею в виду WADA. Они боятся, что суд нас восстановит. Мы будем требовать этого. При этом мы являемся приверженцами честного, чистого спорта.

Вот эта вся болтовня, что «а у них там..., а вот видите, какие они все..., что-то там едят» – я этого не приемлю и всех призываю заканчивать с данной риторикой. Мы за здоровье собственных спортсменов стоим и за здоровье собственных детей. Допинг – это зло, и мы с ним будем бороться. Это непреложная истина, – сказал министр спорта РФ.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Известия
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Министерство спорта России
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