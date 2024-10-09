Дегтярев о россиянах на Олимпиаде-2028 в США: «Если спортсмены получат возможность соревноваться, не вижу препятствий, чтобы не ехать»
– Следующая летняя Олимпиада пройдет в 2028 году в Лос-Анджелесе. Даже если туда допустят российских спортсменов, насколько им безопасно туда ехать, учитывая действующий на территории США «закон Родченкова» и другие возможные способы преследования наших граждан?
– Ездить будем везде. Везде, где имеем право, будем выступать. Боятся ли американцев за то, что они такие законы принимают? Будем консультироваться с компетентными органами, насколько это безопасно. Но, если спортсмены будут отобраны и получат возможность соревноваться, я не вижу никаких политических и еще каких-то препятствий, чтобы не ехать.
Олимпиада, где бы ни проводилась, это Олимпиада. И от того, что она будет в Америке, мало что зависит. До 2028 года еще дожить надо. Посмотрим, как будет развиваться обстановка в мировом спорте, как поведет себя новый президент МОК, который будет избран в следующем году, какая вообще будет глобальная обстановка в мире, – сказал министр спорта РФ.
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