Борис Михайлов рассказал, как ему удается поддерживать хорошую физическую форму.

6 октября Михайлову исполнилось 80 лет.

«Я очень много тренируюсь, даже сейчас. Утром встаю и иду на зарядку, мысленно! Потом принимаю душ, завтракаю до обеда, потом опять. Маленькая пробежка или прогулка, а потом хоккей.

Для меня хоккей – все. То, что я хорошо выгляжу – только благодаря ему. В этом моя жизнь», – сказал двукратный олимпийский чемпион, почетный президент ЦСКА Борис Михайлов .