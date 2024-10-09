Михайлов о том, как поддерживает хорошую физическую форму: «Очень много тренируюсь. Утром встаю и иду на зарядку, мысленно! Для меня хоккей – все. Я хорошо выгляжу только благодаря ему»
Борис Михайлов рассказал, как ему удается поддерживать хорошую физическую форму.
6 октября Михайлову исполнилось 80 лет.
«Я очень много тренируюсь, даже сейчас. Утром встаю и иду на зарядку, мысленно! Потом принимаю душ, завтракаю до обеда, потом опять. Маленькая пробежка или прогулка, а потом хоккей.
Для меня хоккей – все. То, что я хорошо выгляжу – только благодаря ему. В этом моя жизнь», – сказал двукратный олимпийский чемпион, почетный президент ЦСКА Борис Михайлов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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