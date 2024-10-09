Козлов о 0:2 с ЦСКА: «У «Салавата» проблема советского и российского хоккея – мы мало бросаем. Третья и четвертая тройки хорошо провели матч, хотелось, чтобы так вся команда играла»

Виктор Козлов заявил, что «Салават» наносит мало бросков по воротам соперников.

Уфимский клуб проиграл ЦСКА (0:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Давно не играли, неплохо выглядели. Были моменты, начиная с первой смены. Хорошо сыграли в меньшинстве, выстояли 12 минут. Создали свои моменты. Но видно, что давно не играли, должны набрать игровой ритм.

– Могло ли взволновать команду 80‑летие Михайлова? В концовке команда явно суетилась.

– В конце прослеживался сумбур. Но третья и четвертая тройки хорошо провели матч, мы бы хотели, чтобы так вся команда играла.

– Почему на этот матч вышли новые пары защитников?

– Травмировался Цулыгин, пришлось перекраивать сочетания.

– Хотели бы видеть больше бросков?

– Я бы хотел, чтобы все наши игроки при первой возможности бросали, но у нас есть проблема советского и российского хоккея – мы мало бросаем.

– Насколько повлиял на команду перерыв?

– У нас такое расписание, но пять и шесть дней между матчами многовато. В моей практике такое первый раз. Раньше были перерывы на игры сборной, но тогда у всех команд был перерыв, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева ».