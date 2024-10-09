Бобровский вышел на 2-е место по победам в стартовых матчах сезона среди действующих вратарей
Сергей Бобровский в 7-й раз в карьере выиграл стартовый матч сезона.
«Флорида» обыграла «Бостон» (6:4) в первом матче в новом сезоне НХЛ.
Вратарь «Пантерс» Сергей Бобровский отразил 24 из 28 бросков по своим воротам.
Он повторил достижение Фредерика Андерсена, разделив с ним второе место по количеству побед в стартовых матчах сезона среди действующих вратарей.
Первое место занимает Марк-Андре Флери с 10 победами.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
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