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Бобровский вышел на 2-е место по победам в стартовых матчах сезона среди действующих вратарей

Сергей Бобровский в 7-й раз в карьере выиграл стартовый матч сезона.

«Флорида» обыграла «Бостон» (6:4) в первом матче в новом сезоне НХЛ.

Вратарь «Пантерс» Сергей Бобровский отразил 24 из 28 бросков по своим воротам.

Он повторил достижение Фредерика Андерсена, разделив с ним второе место по количеству побед в стартовых матчах сезона среди действующих вратарей.

Первое место занимает Марк-Андре Флери с 10 победами.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
logoФлорида
logoСергей Бобровский
logoМарк-Андре Флери
logoНХЛ
рекорды
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