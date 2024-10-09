Бобровский вышел на 2-е место по победам в стартовых матчах сезона среди действующих вратарей

Сергей Бобровский в 7-й раз в карьере выиграл стартовый матч сезона.

«Флорида » обыграла «Бостон» (6:4) в первом матче в новом сезоне НХЛ . Вратарь «Пантерс» Сергей Бобровский отразил 24 из 28 бросков по своим воротам. Он повторил достижение Фредерика Андерсена , разделив с ним второе место по количеству побед в стартовых матчах сезона среди действующих вратарей. Первое место занимает Марк-Андре Флери с 10 победами.