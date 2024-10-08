Сергачев о мечтах: «Хочу еще много чего выиграть. Кубок Стэнли, «Норрис Трофи», олимпийское золото, если получится»
Михаил Сергачев рассказал, что хочет выиграть «Норрис Трофи».
26-летний защитник стал игроком «Юты» в межсезонье в результате обмена из «Тампы»
– Со стороны кажется, что у тебя сбылось все, о чем только можно мечтать. И все же какие мечты у тебя сегодня?
– Я хочу еще много чего выиграть. Кубок Стэнли, «Джеймс Норрис Трофи», конечно, олимпийское золото, если получится.
Но пока нужно в этом сезоне выйти с «Ютой» в плей-офф. В общем, есть к чему стремиться, – сказал защитник «Юты» Михаил Сергачев.
Игрок является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы».
Макар – главный претендент на «Норрис Трофи» по версии сайта НХЛ. Йоси – 2-й, Хьюз – 3-й, Хедман – 5-й, Сергачев – 11-й
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Men Today
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