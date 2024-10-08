Козырев о победе над минским «Динамо»: «Белорусы в составе «Северстали» сверхмотивированы против земляков, проводят шикарные матчи»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвел итоги игры с минским «Динамо».

Клуб из Череповца одержал победу (3:2 Б) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Начало матча и весь второй период было преимущество у соперника. Мы не смогли контролировать шайбу, у нас было много брака. В результате проигрывали.

И в третьем периоде нам удалось переломить ход матча, мы забили хорошие голы и победили по буллитам. Это был хороший камбэк.

– Ваши игроки сказали, что при счете 0:2 в раздевалке состоялся интересный разговор. Что там было?

– Да обычные вещи, которые мы говорим. То, что нужно было вернуть контроль за шайбой. Ребята это услышали и сделали.

– Белорус Скоренов забил победный буллит белорусскому клубу. Играет ли тут роль национальность?

– Да, вы правы. И это не только Александр . У нас и другие белорусы в составе есть, и они против Минска проводят шикарные матчи. Да, они сверхмотивированы против земляков, – сказал главный тренер «Северстали » Андрей Козырев .