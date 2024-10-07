Кожевников о трансляциях КХЛ: «На «Матч ТВ» футбол, гандбол, «Формула-1». В интернете у лиги все «висит». С таким отношением к хоккею мы далеко не уедем!»
– После исключения наших сборных из турниров ИИХФ КХЛ – наша единственная хоккейная отдушина. В эти годы железного занавеса лига имеет все возможности сделать качественный рывок. У меня в лиге много добрых товарищей, друзей, не хотел бы их критиковать. Но, к сожалению, пока мы упускаем время для этого рывка.
– Поясните?
– Вот вам пример – субботний вечер, матчи – один лучше другого, все почему-то одновременно: «Спартак» – «Магнитка», ЦСКА – «Трактор», «Северсталь» – СКА. Пытаюсь хоть что-то посмотреть, включаю телевизор – на «Матч ТВ» никакого хоккея – только российский футбол, затем футбол итальянский, гандбол, «Формула-1».
Ладно наш главный спортивный канал, мы уже смирились, что хоккея на нем практически не бывает. Но захожу в интернет узнать хотя бы результаты – а в КХЛ все «висит».
Ребята, честно, с таким отношением к хоккею мы далеко не уедем! – сказал двукратный олимпийский чемпион.
«КХЛ ушла с экранов ТВ, и отрыв футбола только растет. Государство финансирует клубы, а получаем местечковую лигу из интернета». Пашков о трансляциях хоккея
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