Кожевников о трансляциях КХЛ: «На «Матч ТВ» футбол, гандбол, «Формула-1». В интернете у лиги все «висит». С таким отношением к хоккею мы далеко не уедем!»

Александр Кожевников подверг критике освещение матчей КХЛ в России.

– После исключения наших сборных из турниров ИИХФ КХЛ – наша единственная хоккейная отдушина. В эти годы железного занавеса лига имеет все возможности сделать качественный рывок. У меня в лиге много добрых товарищей, друзей, не хотел бы их критиковать. Но, к сожалению, пока мы упускаем время для этого рывка.

– Поясните?

– Вот вам пример – субботний вечер, матчи – один лучше другого, все почему-то одновременно: «Спартак » – «Магнитка», ЦСКА – «Трактор », «Северсталь » – СКА. Пытаюсь хоть что-то посмотреть, включаю телевизор – на «Матч ТВ » никакого хоккея – только российский футбол, затем футбол итальянский, гандбол, «Формула-1».

Ладно наш главный спортивный канал, мы уже смирились, что хоккея на нем практически не бывает. Но захожу в интернет узнать хотя бы результаты – а в КХЛ все «висит».

Ребята, честно, с таким отношением к хоккею мы далеко не уедем! – сказал двукратный олимпийский чемпион.

«КХЛ ушла с экранов ТВ, и отрыв футбола только растет. Государство финансирует клубы, а получаем местечковую лигу из интернета». Пашков о трансляциях хоккея