Тертышный о «Тракторе» и стиле Гру: «Не скажу, что у нас прям североамериканский хоккей. Минское «Динамо» играет похоже при Квартальнове»
– Работа Бенуа Гру по сравнению с любым российским тренером – это небо и земля? Насколько велика разница?
– Просто каждый тренер видит игру по‑своему. Кто‑то с кем‑то работал, и у него есть нюансы, которых он придерживается в каждом матче. Канадец и россиянин, кстати, могут иметь схожие взгляды.
Я не скажу, что при Гру мы играем прям в североамериканский хоккей. Поначалу на предсезонке мы старались что‑то наработать. А когда ребята уже притерлись к тактике, то им стали позволять делать то, что они умеют. То есть Гру не будет говорить: ты что‑то плохо делаешь, надо наоборот. Есть определенные задачи и действия, которые ты должен выполнять. А если ты, кроме этого, умеешь делать еще что‑то, тебе руки никто не будет связывать.
Когда ты сравниваешь российского и североамериканского тренера, то все скажут, что национальность‑то разная. Но я вижу, что, например, минское «Динамо» при Дмитрии Квартальнове играет в похожий хоккей. Прямой, где‑то пробивной, бегут очень хорошо. Или вот ЦСКА при Илье Воробьеве хорошо играет в давление. «Трактор» при Бенуа Гру это тоже хорошо делает.
То есть здесь именно зависит от нюансов. Возьмите Игоря Никитина из «Локомотива», допустим. У него тоже все на нюансах построено. Как действовать клюшкой, какое положение коньков. Обычный зритель этого не видит, а игрок и тренеры из других команд это прекрасно подмечают и потом показывают на видео, – сказал форвард челябинского клуба.
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