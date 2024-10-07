Тертышный о «Тракторе» и стиле Гру: «Не скажу, что у нас прям североамериканский хоккей. Минское «Динамо» играет похоже при Квартальнове»

Никита Тертышный высказался о работе Бенуа Гру в «Тракторе».

– Работа Бенуа Гру по сравнению с любым российским тренером – это небо и земля? Насколько велика разница?

– Просто каждый тренер видит игру по‑своему. Кто‑то с кем‑то работал, и у него есть нюансы, которых он придерживается в каждом матче. Канадец и россиянин, кстати, могут иметь схожие взгляды.

Я не скажу, что при Гру мы играем прям в североамериканский хоккей. Поначалу на предсезонке мы старались что‑то наработать. А когда ребята уже притерлись к тактике, то им стали позволять делать то, что они умеют. То есть Гру не будет говорить: ты что‑то плохо делаешь, надо наоборот. Есть определенные задачи и действия, которые ты должен выполнять. А если ты, кроме этого, умеешь делать еще что‑то, тебе руки никто не будет связывать.

Когда ты сравниваешь российского и североамериканского тренера, то все скажут, что национальность‑то разная. Но я вижу, что, например, минское «Динамо » при Дмитрии Квартальнове играет в похожий хоккей. Прямой, где‑то пробивной, бегут очень хорошо. Или вот ЦСКА при Илье Воробьеве хорошо играет в давление. «Трактор » при Бенуа Гру это тоже хорошо делает.

То есть здесь именно зависит от нюансов. Возьмите Игоря Никитина из «Локомотива», допустим. У него тоже все на нюансах построено. Как действовать клюшкой, какое положение коньков. Обычный зритель этого не видит, а игрок и тренеры из других команд это прекрасно подмечают и потом показывают на видео, – сказал форвард челябинского клуба.