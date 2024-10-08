Михайлис набрал 10 очков в 3 матчах «Металлурга». Сегодня – гол и 2 ассиста против «Динамо»
Никита Михайлис набрал 10 очков в 3 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Металлург» обыграл московское «Динамо» со счетом 5:3.
Форвард магнитогорского клуба Никита Михайлис отметился голом и двумя результативными передачами в этой игре.
Таким образом, в последних трех играх в регулярном чемпионате 29-летний нападающий набрал 10 (5+5) баллов.
Подробную статистику Михайлиса можно изучить здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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