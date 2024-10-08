Ковалев о «Рейнджерс»: «В обороне проходной двор. Если они возьмут пару хороших защитников, есть огромный потенциал выиграть Кубок Стэнли»
– В этом году было 30 лет со времени последнего Кубка Стэнли, выигранного «Рейнджерс». Вы были в той команде. Чего, на ваш взгляд, не хватает «Рейнджерс», чтобы снова стать чемпионом?
– У нас в то время была укомплектованная команда, которую очень редко получается собрать. Не было дыр в составе, в каждой линии все было ровно.
Что я говорю про «Рейнджерс» на протяжении двух-трех лет: команде нужно взять хотя бы двух хороших защитников. В обороне проходной двор. Если они надеются, что нападающие достаточно забьют, а Игорь Шестеркин все поймает…
Нужно отыграть 82 игры в сезоне, и еще плюс плей-офф, а каждый раунд может дойти до семи игр. Поэтому нельзя давать своему вратарю каждый матч ловить по 30-35 шайб, на него ложится большая нагрузка.
Если в «Рейнджерс» возьмут пару хороших защитников, которые будут на самом деле лидерами в команде, как в наше время были Сергей Зубов и Брайан Лич, то у команды есть огромный потенциал выиграть Кубок снова, – сказал олимпийский чемпион, тренер «Спартака» Алексей Ковалев.
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